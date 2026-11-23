След три години без нов солов материал Рут Колева отново насочва вниманието към собствената си музика с „Повече“ – първия сингъл от предстоящия ѝ албум „Фрагменти“, реализиран с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Новата песен бележи не просто завръщане към звукозаписната ѝ кариера, а нов творчески етап, в който личното преживяване, вътрешната трансформация и артистичната зрялост заемат централно място.
През последните години Колева насочи значителна част от енергията си към развитието на музикалната индустрия извън собствената си дискография. Работата ѝ със Sofia Live Festival, музикалната конференция SoAlive, подкрепата за независимия музикален сектор в региона и участието в европейски дискусии за по-справедливо възнаграждение от стрийминг, представителството на балканските артисти и равнопоставения достъп до европейската музикална екосистема я превърнаха в активна фигура не само на сцената, но и зад нея.
С „Повече“ фокусът отново се обръща към личния артистичен свят на певиц – пространство, в което търсенето на идентичност, приемането на противоречията и събирането на отделните части от собственото „аз“ се превръщат в основна тема.
Предстоящият албум „Фрагменти“ изследва онова, което остава след големите житейски промени – различните версии на човека, вътрешните разломи, уязвимостта и опитите да откриеш цялостност в привидно несъвместимите части на себе си. Първият сингъл от проекта поставя началото на тази концептуална линия, като заявява идеята за личност, която не се побира в едно определение.
„Тя е новата жена / тя е толкова неща / повече.“
Тези думи очертават същността на песента – образ на жената, освободен от необходимостта да бъде определян чрез чужди очаквания, отношения или роли. В „Повече“ жената не е муза, нечия половинка или противоположност. Тя е самостоятелна личност със собствена сложност, интуиция, сила и право да бъде различна в различните си проявления. Посланието не търси показна категоричност, а утвърждава свободата да бъдеш многопластов, без да се налага да обясняваш или оправдаваш себе си.
Особено символично е и творческото партньорство с Гергана Турийска, автор на текста. Двете се срещат отново в музикален проект след близо две десетилетия – още от „Близо“, първия сингъл на Рут Колева. Възобновяването на тази връзка носи едновременно усещане за приемственост и ново начало. Ако предишната им среща принадлежи на ранните стъпки в артистичния път на певицата, то „Повече“ е резултат от натрупан опит, променени перспективи и по-дълбоко разбиране за личната свобода.
Музиката е създадена от Рут Колева и Илияна Недялкова, а аранжиментът е дело на Декстър Рандал и Георги Линев. Звученето подкрепя идеята на песента, без да разчита на излишна драматичност или демонстративни жестове. Вместо грандиозно музикално заявление, „Повече“ предлага усещане за осъзнатост и спокойна сила – присъствие, което не се нуждае от шум, за да бъде забелязано.
Визуалното продължение на проекта също има важна роля в изграждането на неговата концепция. Видеоклипът е режисиран от Георги Манов – дългогодишен творчески съмишленик на Колева и автор на някои от най-разпознаваемите ѝ визуални проекти, сред които „Salty“, „Oceans“, „Run“ и „Beyond Borders“. В новата продукция образът не просто следва музиката, а разширява нейното послание, като създава пространство за многоликата женска идентичност и отказа тя да бъде ограничавана до един образ, една роля или едно чуждо определение.
„Повече“ е заявка за нова глава в творчеството на Рут Колева – глава, в която завръщането не означава възстановяване на старото, а движение към нещо ново. След тригодишна пауза певицата не продължава от мястото, на което е спряла. Тя се връща с натрупан опит, променен поглед и музика, която поставя в центъра не необходимостта да бъдеш разпознат, а смелостта да бъдеш себе си в цялата си сложност.
„Повече“ е първият фрагмент от тази нова цялост – и може би най-важното в него е напомнянето, че човек винаги е повече от онова, което светът успява да види.