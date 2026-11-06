Музиката на Павел Терзийски и сценарият на Стефания Колева пренасят емоционалния свят на театралната постановка отвъд сцената, превръщайки песента в самостоятелен разказ за любовта, прошката и човешките отношения.
Песента, създадена специално за театралния спектакъл „Оставам за малко“, вече има свой видеоклип, който пренася емоционалния заряд на сценичното произведение на екран. Новият музикален проект разширява художествения свят на постановката и предлага на публиката различен поглед към нейните основни теми – човешката близост, неизказаните чувства, прошката и сложността на семейните взаимоотношения.
Музиката, текстът и изпълнението са дело на Павел Терзийски, а сценарият на видеоклипа е създаден от актрисата Стефания Колева, която изпълнява една от главните роли в спектакъла. Със своя подход тя продължава емоционалната линия на театралната история, като изгражда визуален разказ, който допълва посланията на песента и придава ново измерение на нейното въздействие.
Създадена като част от музикалната атмосфера на постановката, песента улавя онези деликатни човешки моменти, в които думите се оказват недостатъчни, срещите се случват неочаквано, а понякога най-значимият жест е просто да останеш. Мелодията и текстът се вписват естествено в историята за отношенията между хората, за трудните решения и за крехката граница между желанието да продължиш напред и необходимостта да се върнеш към миналото.
Видеоклипът пресъздава атмосферата и настроението на „Оставам за малко“, но същевременно позволява на музикалното произведение да заживее собствен живот извън театралната зала. Така песента се превръща в самостоятелен музикален разказ, способен да достигне и до зрители, които все още не са гледали постановката.
В основата на спектакъла стои историята на едно семейство, изправено пред изпитанието на повторната среща и необходимостта да преосмисли отношенията си. След тригодишно отсъствие една жена се завръща у дома. Там я очакват мъж, който се опитва да съхрани спокойствието и установения ред, и тяхната дъщеря, избрала да живее в настоящето.
На фона на комични ситуации, недоразумения, разминавания и дълго премълчавани истини героите постепенно се изправят пред собствените си чувства и нерешени конфликти. Историята проследява сложния път към разбирателството и напомня, че прошката невинаги е лесна, но често е най-смелият жест, който човек може да направи. Защото понякога едно привидно кратко „за малко“ се оказва достатъчно, за да промени всичко.
В спектакъла участват Стефания Колева, Герасим Георгиев-Геро и Катя Иванова. В ролята на приятеля на дъщерята се редуват Александър Григоров и Димитър Живков. Режисурата е поверена на Герасим Георгиев-Геро и Димитър Живков, а автори на текста са Александър Чобанов и Лило Петров. Сценографията и костюмите са дело на Мира Каланова, а музикалната среда е създадена от Павел Терзийски.
С появата на видеоклипа „Оставам за малко“ получава още един начин да общува със своята публика – този път чрез езика на музиката и образите. А посланието му остава близко до основната идея на спектакъла: че дори след време, разстояние и натрупани разочарования понякога си струва да направим крачка назад, за да намерим път един към друг.