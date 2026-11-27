Александър Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева-Кадиева посрещнаха първото си общо дете – момченце, което родителите избраха да кръстят Борис. Радостната новина съобщи самият актьор в социалните мрежи, споделяйки вълнението си от появата на новия член на семейството.
Малкият Борис е роден тази сутрин в 9:59 часа, с тегло 3590 грама и ръст 50 сантиметра. За 28-годишната Ивелина, която е модел и е работила по модни проекти и кампании в Париж, Милано, Ню Йорк и Лондон, това е първо дете. Кадиев вече има дъщеря от предишната си връзка, а сега семейството му се увеличава с още един повод за щастие.
В емоционалното си послание актьорът отправи благодарност за новия живот и сподели символиката на деня, в който синът му е роден – деня на свети Стилиян, почитан като закрилник на децата.
„Животът е чудото, което ни превръща в обичащи хора. Нашият син се роди в деня на свети Стилиян, закрилник на децата и покровител на семействата, които мечтаят за рожба. Нека неговата закрила бъде с всички тях, а ние му благодарим за неизмеримото щастие, с което ни дари!“, написа щастливият баща.
Историята на Александър и Ивелина започна да придобива ново измерение през 2024 г., когато двамата сключиха брак. Преди сватбата актьорът разказваше, че именно Ивелина е настоявала връзката им да бъде официално скрепена с брак. Тя държала на традицията и споделила, че не би искала да има дете, преди двамата да станат семейство и пред закона.
Днес това желание вече е част от тяхната семейна история, а появата на Борис превръща любовта им в ново начало. С щастливото събитие Кадиев и Чоева-Кадиева поставят началото на един от най-вълнуващите етапи в живота си – родителството, изпълнено с надежди, грижа и безусловна любов.