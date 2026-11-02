В емоционалната вечер на юбилейния си концерт „Когато бях момиче“ певицата получи специалната награда на БГ Радио, носеща името на Ана-Мария Тонкова. Отличието бе връчено пред препълнената Зала 1 на НДК – в годината, в която изпълнителката отбелязва своя 80-годишен юбилей.
Една от най-обичаните български певици – Мими Иванова, бе удостоена със специалната награда „БГ Вдъхновение“ на името на Ана-Мария Тонкова за 2026 година. Престижното отличие ѝ бе връчено на 28 октомври по време на юбилейния ѝ концерт „Когато бях момиче“ в Зала 1 на Националния дворец на културата.
С този жест БГ Радио отдаде почит на артист, чийто глас, талант и неподражаемо сценично присъствие вече повече от пет десетилетия заемат специално място в историята на българската популярна музика. Наградата е признание не само за богатото ѝ творчество, но и за онази рядка връзка с публиката, която времето не успява да промени.
Тази година събитието имаше и особена символика. Докато БГ Радио отбелязва своята 25-годишнина, Мими Иванова празнува 80 години живот, изпълнен с музика, сцена и незабравими срещи с публиката. Именно в тази знакова година двете истории се преплетоха в един специален момент на признателност.
В безпрецедентен за медията жест екипът на БГ Радио избра тази година да връчи отличието не по време на традиционните Годишни музикални награди, а на сцената на юбилейния концерт на певицата. Така признанието достигна до нея в присъствието на хората, заради които музиката ѝ продължава да живее – нейната публика.
Наградата бе поднесена от Атанас Стоянов, водещ на предаването „Любими песни за любими хора“. Посрещната с нестихващи аплодисменти и искрена обич, Мими Иванова прие отличието като своеобразно признание за дългия творчески път, през който е преминала.
„БГ Вдъхновение“ е единственото отличие на радиото, чийто носител се определя единодушно от целия екип на медията. То носи името на Ана-Мария Тонкова и се присъжда на личности, оставили значима следа в българската музика и в сърцата на слушателите.
Творческият път на Мими Иванова е история за последователност, талант и неподправена любов към музиката. Повече от пет десетилетия тя печели публиката със своя разпознаваем глас, артистичност и искреност, превръщайки редица свои изпълнения в емблематични за българската естрада.
„Хора и улици“, „15 лалета“, „Зелената стара чешма“, „Майчице свята“ и „Вече свърши хубавото време“ са само част от песните, които продължават да звучат и днес. За едни те са мелодии от младостта, за други – музикално наследство, открито чрез родителите им, а за трети – неизменна част от личните им спомени.
Особено място в професионалната биография на певицата заема дългогодишното ѝ творческо и житейско партньорство с композитора Развигор Попов. Съвместната им работа оставя ярка следа в българската музикална култура и допринася за създаването на песни, които продължават да намират път към нови поколения слушатели.
С наградата „БГ Вдъхновение“ Мими Иванова се присъединява към впечатляващия кръг от български изпълнители и творци, получили признанието на БГ Радио през годините.
Сред предишните носители са Васил Найденов (2002), Стефан Димитров (2003), Лили Иванова (2004), „Щурците“ (2005), „Сигнал“ (2006), Орлин Горанов (2007), Силвия Кацарова (2008), Маргарита Хранова (2009), Милена Славова (2010), Дони и Момчил (2012), „Тангра“ (2013), Камелия Тодорова (2014), Тони Димитрова (2015), ФСБ (2016), Йорданка Христова (2017), „Ахат“ (2018), братя Аргирови (2019), дует „Ритон“ (2020), Стефан Диомов и „Тоника СВ“ (2021), Михаил Белчев (2022), Александър Петров (2023), Кирил Маричков (2024) и Богдана Карадочева (2025).
Това е своеобразна галерия на личности, оформили различни периоди от развитието на българската музика. Присъствието на Мими Иванова сред тях е естествено продължение на традицията да бъдат почитани творци, чието изкуство надхвърля рамките на своето време.
Юбилейният концерт „Когато бях момиче“ се превърна не просто в празник на 80-годишнината на една обичана певица, а в среща между поколения, спомени и музикални истории. А отличието „БГ Вдъхновение“ добави още един значим момент към вечерта.
Защото истинската стойност на една песен не се измерва единствено с годините, през които е звучала, а с чувствата, които продължава да събужда. И ако има нещо, което творческият път на Мими Иванова доказва, то е, че музиката, създадена с талант и сърце, не остарява – тя просто намира нови слушатели.