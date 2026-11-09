С новия си видеосингъл изпълнителката разширява музикалния си почерк, съчетавайки електропоп, рейв звучене и кинематографична атмосфера. Зад необичайната любовна история стои и актуалната тема за значението на съня и грижата за психичното и физическото здраве.
Михаела Филева представя „Инсомния“ – нов видеосингъл, с който заявява поредна стъпка в развитието на своя музикален стил. Песента съчетава електропоп и рейв елементи, преплитайки динамиката на клубното звучене с характерната за изпълнителката мелодичност и поетичен подход към текста.
В новия си проект Филева продължава да изследва границите между електронната музика и кинематографичното звучене, като този път насочва вниманието към по-изразена клубна естетика. Резултатът е композиция, която съчетава енергията на съвременната електронна сцена с емоционалната чувствителност, утвърдила изпълнителката през годините.
„Инсомния“ разгръща необичайна любовна история, в която сънят се превръща в образ на дългоочакван любим. Той е символ на близостта, тишината и спокойствието, от които човек има нужда, но които невинаги успява да достигне. Именно в тази метафора се преплитат личното преживяване и универсалното усещане за неспокойствие, характерно за съвременния живот.
Текстът на песента е написан от Михаела Филева, а музиката е създадена съвместно с Крум Георгиев и Ани Пешева. Визуалната концепция е реализирана от екипа на Pumpal Production, а режисьор на видеото е Орлин Менкаджиев.
Зад поетичния образ на недостижимия сън стои и конкретна обществена тема – трудността да се откъснем от ежедневното напрежение и да си осигурим пълноценна почивка.
В свят, белязан от постоянна информационна свързаност, високи очаквания и непрекъснат поток от задачи, сънят често остава на заден план. Тревогите, натрупаните мисли и времето пред екраните могат да превърнат заспиването в предизвикателство, а липсата на качествена почивка постепенно да се отрази върху физическото и психичното състояние.
За Михаела Филева темата има лично значение. Изпълнителката подчертава, че сънят не бива да се възприема като изгубено време или привилегия, а като необходима част от грижата за себе си.
„Сънят не е лукс и не е изгубено време. Той е фундаментална част от психичното и физическото ни здраве. Знам колко трудно е да изключиш шума в главата си и просто да си позволиш да си починеш. Затова ми се иска „Инсомния“ да бъде не само песен, която хората усещат и припознават, но и малък повод да си припомним колко е важно да се грижим за себе си, включително като си даваме правото да спим“, споделя Михаела.
С тези думи певицата поставя акцент върху необходимостта от осъзнато отношение към собственото благополучие. Посланието на песента надхвърля музикалната история и се превръща в напомняне, че понякога най-важната крачка към по-добро ежедневие е да си позволим да спрем, да се откъснем от шума и да си починем.
Паралелно с новия сингъл, през декември почитателите на Михаела Филева ще имат възможност да се сдобият и с първия ѝ концертен албум на плоча – THE CONCERT – with Symphony Orchestra.
Колекционерското издание съдържа запис от концертния спектакъл на изпълнителката, състоял се през октомври 2025 г. в Зала 1 на Националния дворец на културата. На сцената с Михаела застават над 60 музиканти от голям симфоничен оркестър под диригентството на маестро Максим Ешкенази.
Проектът представя концертното ѝ творчество в мащабна симфонична интерпретация, съчетаваща вокалното присъствие на изпълнителката с богатството на оркестровото звучене.
Албумът ще бъде издаден като лимитирано двойно колекционерско издание, което предлага на почитателите възможност да съхранят част от концертното преживяване във физически формат.
С „Инсомния“ Михаела Филева продължава да търси нови музикални територии, без да изоставя емоционалната дълбочина и поетичния почерк, които отличават творчеството ѝ. Песента съчетава клубна енергия и лична чувствителност, превръщайки безсънието в метафора за копнежа по близост, спокойствие и вътрешен баланс.