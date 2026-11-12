С музика, емоция и лично послание Владимир Ампов – Графа отбелязва две десетилетия споделен живот със своята съпруга Мария.
Любовта, която устоява на времето и се превръща в споделен път, заслужава своя собствена мелодия. Именно такъв личен и емоционален жест направи Владимир Ампов – Графа, който посвети специална песен на своята съпруга Мария по повод 20-годишнината от съвместния им живот.
Песента носи символичното заглавие „Ръка за ръка“ и е своеобразен музикален разказ за две десетилетия, изпълнени с любов, спомени, преживявания и споделени моменти. С нея изпълнителят избира да отбележи важната лична годишнина не с традиционен жест, а с творба, в която влага собствените си чувства и отношение към човека до себе си.
„Ръка за ръка“ е изцяло авторски проект на Графа. Той стои зад музиката, текста и аранжимента, превръщайки песента в особено лично послание. В записа участват Анна Ставрева и самият изпълнител с беквокали, Александър Обретенов на бас китара и Йордан Димитров на цигулки. Китари, пиано и програминг също са дело на Графа.
Визуалното оформление на проекта допълва интимното му послание. Видеото е заснето от оператора Виктор Добрев, а монтажът е поверен на Джули Пъстракова.
С „Ръка за ръка“ Владимир Ампов – Графа придава музикално измерение на една важна лична равносметка. Двадесет години заедно са не просто повод за празник, а история, изградена от доверие, близост и споделени пътища. А понякога най-красивият начин да кажеш „обичам те“ е да създадеш песен, която остава.