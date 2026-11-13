Специалното концертно издание The JLo Show: Live in Las Vegas ще срещне публиката с най-големите хитове на световната звезда, лични истории и впечатляваща сценична продукция.
Последната вечер от музикалното шоу на Дженифър Лопес Up All Night Live in Las Vegas ще получи специално телевизионно излъчване. Концертният спектакъл The JLo Show: Live in Las Vegas ще бъде показан на 26 ноември по американската телевизия CBS, а зрителите ще могат да го гледат и чрез стрийминг платформата Paramount+.
Сцената на емблематичната зала „Колизеум“ в хотелския комплекс „Сизър Палас“ в Лас Вегас се превръща в декор на музикално преживяване, което съчетава зрелищна хореография, изпълнения на живо и лични моменти от живота на изпълнителката.
В спектакъла участват пълнокръвен оркестър, вокален ансамбъл и 16 танцьори, които допринасят за мащабната сценична продукция. Дженифър Лопес ще изпълни някои от най-разпознаваемите песни в кариерата си, сред които Waiting for Tonight, Jenny from the Block, Love Don’t Cost a Thing, Get Right, On the Floor и Let’s Get Loud.
Освен музикалните изпълнения шоуто предлага и по-личен поглед към живота на певицата. Чрез истории и спомени Лопес проследява пътя си от нюйоркския квартал „Бронкс“ до световната сцена, където се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури в съвременната попкултура.
Изборът на датата за премиерата също не е случаен. Излъчването е насрочено за празничната вечер на Деня на благодарността в САЩ – момент, който има специално значение за семейството на изпълнителката.
„Премиерата на шоуто е в празничната вечер на Деня на благодарността. То продължава една скъпа семейна традиция за Лопес – по време на празниците семейството да се събира, за да гледа заедно музикални филми“, се посочва в прессъобщението, цитирано от БТА.
Така концертният спектакъл придобива и по-интимно измерение, излизайки извън рамките на традиционното музикално представление. Той представя не само артистичната страна на Дженифър Лопес, но и личната история зад сценичния образ, който публиката познава от десетилетия.
Последният студиен албум на певицата, номинирана за наградата „Грами“, е This Is Me…Now, издаден през 2024 г. Проектът бележи пореден етап в музикалното ѝ развитие и допълва дългогодишната ѝ кариера, в която се преплитат музика, кино и сценично изкуство.
С The JLo Show: Live in Las Vegas Дженифър Лопес дава възможност на телевизионната аудитория да стане част от финалната вечер на своя спектакъл в Лас Вегас – среща с любими хитове, впечатляваща продукция и историята на една кариера, започнала далеч от блясъка на световната сцена.