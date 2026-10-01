12 песни, два дуета и осем нови композиции оформят първия албум на певицата, който излиза на 9 октомври
На 9 октомври MONA ще отвори нова страница в музикалната си история с премиерата на своя дебютен албум „Жива“. Проектът събира 12 песни и проследява период от две години, белязан както от професионални търсения, така и от лични промени, които постепенно намират отражение в музиката на младата изпълнителка и автор.
Изборът на датата не е случаен. Именно на 9 октомври преди две години MONA представя песента „Жива“ – композиция, която поставя началото на важен етап в развитието ѝ като артист. Две години по-късно заглавието се превръща в име и на първия ѝ албум, а песента се оказва своеобразна отправна точка към музикалния свят, който тя изгражда днес.
„През тези две години за първи път станах автор. За първи път се сблъсках с моменти, в които не знаех накъде да продължа. Губих хора, намирах други, разочаровах се, влюбвах се, плаках, сбъдвах мечти и постепенно започнах да опознавам човека, в когото се превръщам“, споделя MONA.
По думите ѝ именно трудните моменти се оказват сред най-важните в този период.
„Имаше дни, в които беше много тъмно. Но точно тогава разбрах нещо, което искам да помня цял живот. Слънцето винаги изгрява. Понякога трябва просто да издържиш достатъчно дълго, за да го видиш отново“, допълва певицата.
12 песни, осем от които нови
„Жива“ включва 12 композиции, като осем от тях ще бъдат представени за първи път с излизането на албума. В траклиста намират място и вече познати на публиката песни – „Жива“, „Сила“, „Давам“ и „Луна“.
Проектът обединява различни музикални търсения на MONA и събира работата ѝ с утвърдени имена от съвременната българска музикална сцена. В създаването на отделните композиции участват Денис Попстоев, Мила Роберт, Тино, Роби, Камен Колев и LPadr3, чиито творчески почерци допринасят за разнообразието в звученето на албума.
Сред 12-те песни има и два дуета. Единият вече е познат – „Луна“ с Любо Киров. Другият остава скрит до официалната премиера на албума и ще бъде една от изненадите, които MONA е подготвила за слушателите си.
Между българската традиция и съвременния поп
„Жива“ продължава музикалната посока, която MONA развива през последните години – срещата между българската фолклорна традиция и съвременното поп звучене.
В този синтез певицата търси собствен прочит на българската музикална идентичност, като поставя фолклорни елементи в контекста на модерната поп музика. Именно това преплитане постепенно се превръща в разпознаваема част от артистичния ѝ почерк.
Албумът не е само колекция от песни, а своеобразен музикален портрет на период, в който MONA за първи път последователно застава и в ролята на автор. Личните преживявания, промените и професионалното израстване намират място в песните и оформят цялостния облик на проекта.
Визуалният свят на „Жива“
Специално внимание е отделено и на визуалната концепция на албума. Корицата е заснета в близост до село Багренци, Кюстендилско – място, което допълва връзката на MONA с родния ѝ край и заложената в проекта идея за принадлежност и идентичност.
Фотографията и стайлингът са дело на The Trackers, графичният дизайн е на Иван Тумбев, а цялостната визуална концепция е разработена от Крис Серафимов.
Така музикалният и визуалният свят на „Жива“ се срещат в обща концепция, в която природата, личната история и съвременното артистично изразяване са част от едно цяло.
Първа среща с албума – на живо в София
Преди официалната дигитална премиера публиката ще има възможност да чуе „Жива“ на живо. На 8 октомври MONA ще представи албума в Бар Петък в София, където за първи път ще прозвучат новите песни.
Концертът ще бъде първата среща на слушателите с цялостния проект и своеобразно начало на следващия етап от музикалния път на MONA.
На 9 октомври „Жива“ ще бъде официално достъпен във всички дигитални платформи. Албумът се разпространява от Warner Music чрез Орфей Мюзик.
Две години след песента, дала името на проекта, MONA превръща „Жива“ в своеобразна равносметка на пътя дотук – и едновременно с това в начало на следващата глава.