Дванадесет песни, лични истории и музикални търсения изграждат света на младата изпълнителка. С албума си MONA прави крачка към собствен артистичен почерк, в който традицията не е просто вдъхновение, а част от идентичността ѝ.
На 9 октомври MONA официално представя дебютния си албум „Жива“ – проект, който събира в едно музикалните ѝ търсения, личните преживявания и творческите срещи, оформили пътя ѝ до този момент. Съдържащ 12 песни, албумът очертава артистичния свят на младата изпълнителка, в който съвременният поп звук естествено се преплита с българската фолклорна традиция.
В „Жива“ намират място вече познатите на публиката песни „Жива“, „Сила“ и „Давам“, както и най-новият сингъл „Победа“, вдъхновен от спортните успехи на България през последните няколко години. Проектът проследява развитието на MONA като изпълнител и автор, който търси собствен музикален език, без да губи връзката с корените си.
В изграждането на звученето на албума ключова роля има музикалният продуцент Денис Попстоев. MONA определя работата си с него като важна част от творческия процес, позволил ѝ да обедини различните страни на своята идентичност в цялостен проект.
„За мен Денис е гений. Той има способността да чуе една идея и да я превърне в нещо много повече от това, което съм си представяла. Работата ни по този албум беше много важна за мен, защото за първи път успях да събера толкова различни страни от себе си в един цялостен проект“, споделя изпълнителката.
Към авторския екип се присъединяват и утвърдени имена от съвременната българска поп сцена – Мила Роберт, Тино, Роби, Benjiiiiiiiiii и El Padre. Съвместната работа допринася за разнообразието на албума, като всяка песен разкрива различен нюанс от музикалния свят на MONA.
Сред акцентите в „Жива“ са два дуета, които представят различни страни от артистичния свят на изпълнителката. Първият е „Луна“ с Любо Киров – песен, която се превърна в един от хитовете на MONA през изминалото лято.
Вторият дует е новата композиция „Само ти“, записана с Юли Славчев от група MOLЕЦ. Песента е написана от Мила Роберт и заема специално място в албума. Съчетаването на различни творчески почерци превръща двете колаборации в съществена част от цялостната музикална история, която MONA разказва чрез „Жива“.
Още с първата песен албумът заявява една от основните си теми – връзката между съвременното музикално изразяване и българското фолклорно наследство. „Земя“ поставя началото на проекта с автентична обработка на български фолклор и символично свързва днешната MONA с осемгодишното момиче, което е посещавало уроци по народно пеене, облечено в носия.
За изпълнителката това завръщане не е просто препратка към миналото, а възможност да преоткрие традицията през собствената си чувствителност и музикален почерк. Сред вдъхновенията ѝ са големите имена в българската фолклорна музика – Коста Колев, Димитър Христов и Георги Андреев.
„Може би тази песен е начин да се върна към онази 8-годишна Мона, която ходеше на народно пеене с носия. Винаги съм била огромен фен на Коста Колев, Димитър Христов и Георги Андреев. Те са невероятни композитори и това, което са оставили след себе си, е огромно богатство. В „Земя“ ми се искаше да се докосна до това усещане, но през моята собствена музика“, разказва тя.
Фолклорната линия продължава и в „Нагоре“ – песен, която предлага нов прочит на българското хоро и черпи вдъхновение от класическата композиция „Рипни, Калинке“. Традиционният мотив среща съвременното звучене на MONA, демонстрирайки стремежа ѝ да пренася характерни елементи от българската музикална култура в нов контекст.
В този подход фолклорът не присъства единствено като звуков ефект или препратка към познати мелодии. Той е част от музикалната идентичност на изпълнителката и основа, върху която тя изгражда собственото си артистично присъствие.
Наред с композициите, които изследват връзката между традиция и съвременност, албумът включва и песни с особено лично значение за MONA. Сред тях са „Слънчице“ и „Последната искра“, които изпълнителката определя като най-личните си произведения в проекта.
Друга важна част от музикалната история на албума е трилогията „Жива“, „Сила“ и „Давам“. Трите песни очертават посоката, в която MONA развива своя артистичен образ – съвременна поп музика, в която фолклорните елементи са органична част от звученето и посланието.
Така дебютът събира вече познатите на публиката песни и новия материал в обща концепция, която представя не просто отделни музикални произведения, а различни етапи от творческото израстване на изпълнителката.