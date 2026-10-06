Хилари Дъф се завръща с нов музикален проект, вдъхновен от света на детската класика. Певицата представи „CATastrophe“ – песен, създадена специално за предстоящия анимационен филм „Котаракът в шапката“. Парчето е част от официалния саундтрак на продукцията, а към него вече има и цветно музикално видео, което пренася Дъф в пъстрия и причудлив свят на д-р Сюс.
Песента е написана от Хилари Дъф в съавторство със съпруга ѝ Матю Кома, Мадисън Лав и Брайън Филипс. Кома и Филипс са и продуценти на парчето. „CATastrophe“ разглежда познатото усещане за хаос, което настъпва, когато животът внезапно се промени и всичко познато бъде преобърнато.
За Дъф проектът има и личен елемент. Певицата споделя, че книгите на д-р Сюс са били неизменна част от нейното детство и са присъствали постоянно в дома ѝ. Именно тази връзка с творчеството на автора е една от причините тя да приеме предложението да създаде песен за филма без колебание.
„CATastrophe“ е вдъхновена от онзи момент, в който животът поема в неочаквана посока, без да даде време за подготовка. Въпреки сериозната тема Дъф съзнателно залага на лекото и забавно звучене. Идеята ѝ е песента да носи енергия и настроение – от онези мелодии, които слушателят инстинктивно иска да усили докрай, докато пътува с кола.
Музикалното видео следва същата концепция. В него Хилари Дъф се оказва в пъстър фантазен свят, вдъхновен от характерната естетика на д-р Сюс. Визуалният стил допълва игривото звучене на песента и превръща „CATastrophe“ в естествено продължение на атмосферата на предстоящата анимационна продукция.
Саундтракът към „Котаракът в шапката“ е планиран да излезе на 30 октомври, а самият филм ще бъде по кината от 6 ноември. В оригиналната версия гласът на емблематичния Котарак е поверен на Бил Хейдър.
Новата песен идва и на фона на важен период в музикалната кариера на Хилари Дъф. През февруари певицата издаде албума „Luck… or Something“ – първия ѝ студиен проект от повече от десетилетие. Успоредно с това тя продължава да разширява концертните си планове, като наскоро обяви и нови дати от турнето си за 2027 г.
С „CATastrophe“ Дъф съчетава личен спомен от детството, характерната за творчеството на д-р Сюс фантазия и собственото си съвременно музикално звучене – комбинация, която превръща песента в едно от любопитните музикални допълнения към предстоящия анимационен сезон.