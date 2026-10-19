Понякога най-хубавите песни започват без никакъв план да се превърнат в музика. Точно такава е историята на „Сенки“, новия сингъл на Елия Тодорова, който събира в едно: морето, любовта и онези безценни моменти, към които мислено се връщаме, когато ежедневието стане прекалено шумно.
Всичко започва преди две години в Синеморец. Една лятна вечер Елия и нейният приятел, решават да се разходят до плаж Липите. Луната е пълна, морето е красиво, а атмосферата се оказва достатъчна, за да събуди вдъхновението ѝ. Елия запазва магията на момента в няколко поетични реда, без дори да подозира, че две години по-късно те ще се превърнат в част от новата ѝ песен „Сенки“.
Историята продължава в Китен, в къщата, в която изпълнителката е израснала. Именно там Елия започва да създава музика заедно с Даниеле Феббо и постепенно се появява мелодия, която сякаш чака точно онези думи. Песента „Сенки“ е първият им официален съвместен музикален проект, в който общото им усещане за музика се среща с личния текст на Елия.
Елия Тодорова и Даниеле Феббо са автори на музиката, текстът е на Елия, аранжиментът е на Даниеле, а мастърът е дело на Павел Николов. Музикален продуцент на „Сенки“ е самата Елия. Проектът се реализира с подкрепата на МУЗИКАУТОР и Фонд „Култура“.
Идеята от текста оживява и във видеото към песента. Клипът противопоставя напрегнатия ритъм на градския живот на свободата да бъдеш там, където никой не ти казва „трябва“. Там, където времето сякаш спира, а единственото важно е да бъдеш с любимите си хора.
Елия признава, че това е любимият ѝ видеоклип досега. И причината не е само в красивите кадри, а в хората, които застават пред и зад камерата. За реализацията на „Сенки“отново се доверява на хората, с които работи по „Беше през април“ – проект, оставил силна следа както с музиката, така и с визуалната си естетика. Във видеото участват нейни близки приятели, а екипът е съставен от творци, с които я свързват дългогодишни отношения и общо разбиране за изкуството – Тодор Бургов, Георги Марков, Момчил Йовков и Надя Мерачева.
До Елия вьв видеото са още и актрисата Мария-Радена Божкова, Даниеле Феббо и кучето ѝ Грей. Тези хора присъстват в живота й далеч преди „Сенки“, което прави кадрите много по-лични. Един от най-милите детайли е детска снимка на Елия с едно от момичетата от екипа. Мальк спомен, който стои съвсем естествено в история за миговете, които пазим.
А докато „Сенки“ връща Елия към едно незабравимо лято, самата тя вече гледа към следващата глава от музикалната си история. След престоя и обучението си в Рим младата изпълнителка отново е в България. Времето, прекарано далеч от познатата среда, както и моментите, в които е оставала сама със себе си, са ѝ помогнали да намери отговори на важни въпроси и да преосмисли творческите си планове.
Следващият ѝ сингъл ще бъде на английски език и ще постави началото на ново англоезично EP. Паралелно с работата в студиото Елия продължава да пътува и да излиза на сцена със своята банда, а сред плановете ѝ е и концерт в началото на следващата година.
Но музикалните изненади далеч не се изчерпват с това. От година и половина Елия Тодорова работи по мащабен проект, който засега предпочита да запази в тайна. Изпълнителката загатва, че подготвя нещо неочаквано, но вместо да се разкрие изцяло, решава постепенно да събуди любопитството на публиката. Първата подсказка вече е скрита във видеоклипа към „Сенки“, превръщайки го не само във визуален разказ за едно незабравимо лято, но и в своеобразно начало на следващата голяма история в творческия път на Елия Тодорова.