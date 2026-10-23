Да пееш под вода не е обичайна част от снимките на музикален клип. Точно това обаче прави DIA за видеото към новия си сингъл „Непокорна“. За реализацията на една от най-интересните сцени екипът изгражда специален басейн. Певицата застава пред камерата и изпълнява песента под водата.
Подводните кадри са сред основните акценти във видеото, което залага на необичайна снимачна среда, светлинни ефекти и въздействаща визия. Водата не е просто декор, а част от концепцията на песента, посветена на свободата да бъдеш себе си и да отстояваш собствените си решения.
Зад реализацията на клипа стои продукционната компания Image Factory. Режисьор е Никола Йорданов, оператор – Борислав Ганчев, а за мащабните кадри, заснети с кран, отговаря Стефан Желанков. Стайлингът на DIA е дело на Моника Димитрова.
„Непокорна“ е създадена от DIA, Симеон Желязков и Мартин Николов. Началото на композицията поставя припевът, написан от певицата, около който тримата автори развиват музиката и цялостното звучене.
„Непокорна“ е музикално послание към всички, които усещат свободата като лична територия – да казваш истината, да не се побираш в рамки, да вървиш по пътя си, дори когато е див и неутъпкан“, разказва DIA.
Новият сингъл е част от студийния албум „Нишан“, който вече е достъпен в дигиталните платформи и музикалните магазини.
На 24 ноември DIA ще представи „Нишан“ с концерт в Sofia Live Club. Публиката ще чуе на живо песните от албума, а „Непокорна“ ще прозвучи за първи път в изпълнение с бенд.