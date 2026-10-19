Българската звезда, донесла на страната историческа победа на „Евровизия“ с песента „Бангаранга“, ще се срещне на една сцена с миналогодишната победителка в детското издание на конкурса. Двете изпълнителки ще бъдат сред специалните гости на музикалното събитие на 24 октомври.
Две поколения победители и две ярки музикални истории ще се срещнат на сцената на детската „Евровизия“ 2026. Българската изпълнителка Дара и френската певица Лу Дельоз, която спечели миналогодишното издание на конкурса, ще бъдат специални гости на тазгодишното музикално събитие, което ще се проведе на 24 октомври в Малта. Новината беше съобщена от официалния сайт на детската „Евровизия“ — junior.eurovision.com.
Двете певици ще се срещнат за първи път на сцената в Малта, където 16 участници ще се борят за победата и престижния трофей на детския песенен конкурс. Присъствието на Дара и Лу Дельоз се очаква да превърне събитието в специален музикален момент, посветен на силата на песента да преодолява граници, да обединява култури и да свързва различни поколения.
Дара — името, с което България записа история
Участието на Дара в детската „Евровизия“ идва след безпрецедентен успех за България на голямата сцена на европейския песенен конкурс. На 70-ото издание на „Евровизия“, проведено на 16 май 2026 г., българската изпълнителка донесе на страната първата победа в историята ѝ с песента „Бангаранга“ (Bangaranga).
Композицията събра общо 516 точки, след като получи 204 точки от националните журита и още 312 от зрителския вот. Така България спечели и двете класации — постижение, което не беше регистрирано от 2017 г., когато журитата и публиката единодушно определиха победителя в Киев.
Триумфът на „Бангаранга“ беше категоричен и по още един показател. Песента изпревари класиралата се на второ място с внушителните 173 точки — най-голямата разлика между победителя и неговия подгласник в историята на конкурса. По този начин българската песен надмина предишния рекорд от 169 точки, с който Александър Рибак спечели „Евровизия“ през 2009 г. с хита Fairytale.
Историческият успех превърна Дара в едно от най-разпознаваемите имена на съвременната българска поп сцена и даде нов повод за национална гордост. Сега изпълнителката ще пренесе емоцията от победата си и на сцената на детската „Евровизия“, където ще бъде част от празника на младите музикални таланти.
Лу Дельоз — френският глас, покорил Европа
Другият специален гост, Лу Дельоз, също пристига в Малта като носителка на престижния трофей. През декември 2025 г. младата френска изпълнителка спечели сърцата на публиката с песента Ce Monde, с която триумфира на 23-ото издание на детската „Евровизия“, проведено на 13 декември в Тбилиси, Грузия.
Изпълнението ѝ донесе на Франция четвърта победа в историята на конкурса. Преди Лу Дельоз страната беше печелила през 2020, 2022 и 2023 г., а новият успех я изравни с рекорда за най-много победи в детското музикално състезание.
Ce Monde оглави крайното класиране с 248 точки — резултат, който затвърди силното представяне на Франция и превърна Лу Дельоз в едно от лицата на последното издание на конкурса.
Музиката като мост между поколенията
Срещата между Дара и Лу Дельоз на сцената в Малта носи символично значение отвъд присъствието на две победителки. Тя свързва успехите на два различни конкурса и показва как музиката може да обедини артисти от различни държави около обща емоция — тази на творчеството, сценичното присъствие и споделеното преживяване.
На 24 октомври погледите ще бъдат насочени към 16-те участници, които ще се състезават за победата на детската „Евровизия“ 2026. Заедно с тях обаче на сцената ще бъдат и две изпълнителки, които вече са оставили своя отпечатък в историята на конкурса.
За България присъствието на Дара е и продължение на една историческа музикална година. След като „Бангаранга“ изведе страната до върха на голямата „Евровизия“, българската изпълнителка ще има възможност да сподели успеха си с младите таланти на Европа — в събитие, което обещава да бъде не просто състезание, а празник на музиката, мечтите и новите поколения артисти.