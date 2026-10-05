С динамика, силен визуален почерк и препратки към българската митология Дани Илиева представя новия си сингъл „Само теб да обичам“ – денс поп песен, която съчетава енергия, страст и вътрешните противоречия, характерни за емоционалния свят на младите хора.
Парчето е изградено около теми като любовта, избора, желанието и въпросите, които неизбежно съпътстват порастването. Музиката и текстът са дело на Михаела Маринова, един от разпознаваемите гласове на съвременната българска поп сцена, а аранжиментът е поверен на Павел Николов.
За Дани Илиева песента има и подчертано личен характер. Певицата признава, че открива значителна част от себе си в нея – от характера и решителността до усещането за женска сила.
„Щастлива съм, че намерих толкова много от себе си в тази песен. Разкрива моя характер и решителност, подчертава женската ми сила. Хореографията допълни перфектно мелодията и бийта, категорично това е най-яркият ми трак досега.“
„Само теб да обичам“ получава и мащабна визуална интерпретация. Режисьорът и сценарист Ефтим Чакъров и операторът и монтажист Стоил Вътев изграждат видеоклип, който не просто следва музиката, а разширява нейния сюжет и създава самостоятелен визуален свят.
В продукцията съвременната K-pop естетика се среща със стилизирана анимация и мотиви, вдъхновени от българските легенди. Именно това съчетание придава на видеото отличителна атмосфера – едновременно модерна и разпознаваемо свързана с българската културна образност.
С напредването на историята границата между реалното и въображаемото постепенно се размива. Във финалните кадри познатият свят отстъпва място на загадъчно, магично и същевременно опасно пространство, в което нищо не е такова, каквото изглежда на пръв поглед.
Централен символ във визуалния разказ е златната ябълка – образ, дълбоко познат от българския фолклор, който тук придобива ново значение. Тя се превръща в метафора на най-силното човешко желание – онова, към което човек се стреми, дори когато пътят към него е изпълнен с неизвестност.
„Само теб да обичам“ е поредният сингъл, с който Дани Илиева представя музикалната посока на своя дебютен албум, очакван през януари 2027 г.
Албумът ще събере песни, белязали досегашния път на младата изпълнителка, и ще очертае развитието ѝ като артист. На този фон новият сингъл идва като естествено продължение на натрупания опит, но и като заявка за следващ етап – по-смел, по-визуален и по-отличим.
С „Само теб да обичам“ Дани Илиева поставя любовта в центъра на история, в която се срещат съвременният поп, танцът, анимацията и мотиви от българското културно наследство. А златната ябълка остава като своеобразен знак към публиката: понякога най-силно желаното е и най-опасното, а изборът да го последваш е част от самото порастване.