Понякога най-тъжните песни носят най-силната емоция и са начина да почувстваме човек, с когото животът ни е разделил завинаги.
Точно такава история разказва Борис Илиев в новия си сингъл „Смей се“. Зад привидно жизнерадостното заглавие стои една от най-болезнените лични истории на изпълнителя – загубата на негов много близък приятел. Но вместо да превърне песента в тъжен разказ за раздялата, Борис избира различен път. „Смей се“ звучи като лично обръщение към човек, който продължава да присъства в мислите, спомените и сърцето. В нея има болка, но и благодарност за споделените мигове. Има тъга, но и желание споменът да остане светъл.
„Смей се, да те чуя,
смей се, да те видя…
Изгрей във моята душа.“
„Има хора, които си тръгват, но след тях не настъпва тишина, а остава смехът им“, споделя Борис Илиев. В тези думи се крие и основното послание на „Смей се“. Песента не отрича болката от загубата, нито се опитва да я прикрие.
Приема я като част от любовта към хората, които са оставили незаличима следа. И напомня, че понякога най-красивият начин да се запази спомена за някого е да се продължи с усмивка заради него.
За музикалната реализация на „Смей се“ до Борис Илиев застават изключителни музиканти. Виртуозният китарист Иван Йорданов-Чери, барабанистът Алекс Ван Лазаров и пианистът Иво Дуков обединяват своя талант в композиция, чиято сила е не само в музиката, но и в емоцията, която носи.
Визуалният разказ към песента също е поверен на утвърдени творчески имена. Идеята, режисурата и сценарият на видеоклипа са дело на Васил Стефанов и Стефка Николова, които застават зад екранното представяне на тази дълбоко лична история.
Новият сингъл идва в още един успешен период за Борис Илиев. Тази година изпълнителят беше отличен с наградата за най-дълго заемана първа позиция в класацията БНР Топ 20 – признание, което затвърждава присъствието му на българската музикална сцена и интереса към неговото творчество. Отличието е още едно доказателство, че песните му успяват да намерят своя път до слушателите и да се задържат в сърцата им.