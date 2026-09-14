Филмът „Woman Unknown“ на датско-египетската режисьорка Мей ел-Туки спечели голямото отличие „Златен лъв“ на 83-тото издание на Международния кинофестивал във Венеция. Победителят беше обявен от председателката на международното жури – режисьорката Маги Джиленхол.
За престижната награда тази година се състезаваха 21 филма, представени в основната конкурсна програма на един от най-старите и авторитетни кинофоруми в света. Церемонията по награждаването беше излъчена на живо в официалния сайт на фестивала.
Успехът на „Woman Unknown“ беше допълнен и от индивидуално отличие за изпълнителката на главната роля. Матилд Арсел получи купа „Волпи“ за най-добра актриса за превъплъщението си в драматичната история.
Филмът е международна копродукция между Дания, Швеция и Латвия. Сюжетът отвежда зрителите в годините непосредствено след края на Втората световна война и проследява живота на млада детегледачка, която се подготвя да се омъжи за своя богат работодател.
Зад привидно подредения ѝ живот обаче се крие тайна. Жената има интимна връзка от миналото с германски войник – факт, който може да се превърне в сериозна заплаха за бъдещето ѝ и да разруши общественото доверие и репутацията, които е успяла да изгради.
Историята поставя във фокус теми като любовта, вината, обществените предразсъдъци и цената на личните тайни, като ги вплита в драматичната атмосфера на следвоенна Европа.
Особено внимание към Мей ел-Туки привлече и фактът, че в тазгодишната основна конкурсна програма тя беше единствената жена, представена самостоятелно като режисьор. Това допълнително подчертава значимостта на отличието за авторката и превръща триумфа на „Woman Unknown“ в един от акцентите на тазгодишното издание на фестивала.
Наградата „Златен лъв“ затвърждава позицията на Венеция като сцена, на която силните авторски истории продължават да намират международно признание, а киното се превръща в пространство за разговор за морала, паметта и човешкия избор.