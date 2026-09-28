Има артисти, за които сцената е само едно от възможните места за разказване на истории. Владимир Зомбори е сред тях. Познаваме го като актьор от театъра, киното и телевизията, но зад познатите роли отдавна се усеща още един интерес – към музиката.
Днес този интерес вече има име. ZOMBORI е новото артистично лице на Владимир Зомбори, с което той прави първата си крачка като музикален изпълнител. Дебютът идва с песента „Непрестанно“ – проект, който не търси ефектната промяна, а по-скоро естественото продължение на един артистичен път.
В „Непрестанно“ Зомбори оставя актьорската игра на заден план, за да даде пространство на гласа и музиката. Песента разчита на фин вокал, мелодичност и съвременно, ненатрапчиво звучене, в което водещи остават атмосферата и емоцията. Именно в тази сдържаност се крие и характерът на проекта – той не се опитва да доказва, а да създаде усещане.
Зомбори обаче не влиза в музикалния свят единствено пред микрофона. Той застава и зад самото създаване на песента. Музиката и аранжиментът са дело на ZOMBORI, Пламен Денчев и Алекс Валериев, а текстът е създаден в съавторство с Preyah. Така дебютът се оказва не просто нова роля, а личен авторски проект.
„Непрестанно“ получава и свой визуален прочит. Видеото е дело на млад творчески екип, начело с режисьора Филип Круз. Фотограф и стилист е Даниела Йорданова, оператор – Ангел Ангелов, а за осветлението се грижи Даниел Димитров. Екипът изгражда визуална среда, която не илюстрира буквално песента, а разширява нейния свят и превежда музикалното усещане на езика на образите.
И може би именно това е най-интересното в появата на ZOMBORI – тя не идва като опит Владимир Зомбори да се превърне в някой друг. Напротив. След години, прекарани в изграждането на чужди персонажи, той избира да покаже една по-лична страна от себе си.
Ако актьорството му позволява да влиза в чужди истории, музиката му дава възможност да разкаже своята.
С „Непрестанно“ започва нова глава за Владимир Зомбори – не раздяла с актьорството, а още един начин да бъде артист.