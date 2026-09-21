Новият сингъл поставя началото на авторски период за музиканта, а случайна среща с улични танцьори става част от историята на видеото.
Тихомир Цонев представя новия си сингъл „Без душа“ – песен, чиято първоначална идея се ражда в работата му с деца в музикална школа, но поема своята посока в света на сериозния ритъм.
В основата на историята е 11-годишната Ая, която се занимава с музика и е сред учениците на Тихомир Цонев. Нейният глас, амбиция и отношение към нотите напомнят за самия него като дете. Вследствие от това звученето и посоката на песента се променят и така се появява „Без душа“.
Аранжиментът и студийният запис на „Без душа“ са дело на Ангел Ангелов, дългогодишен приятел и музикален партньор на Тихомир Цонев. В проекта участват още соло китаристът Иван Енев от RG Robinzon, барабанистът Сава Русев и бас китаристът Стоян Ружев. Те са част от музикантите, с които Тихомир Цонев планира да работи и по следващите си песни.
Интересна е и историята около създаването на видеото към „Без душа“. Част от участниците в него Тихомир Цонев открива съвсем случайно, след като вижда млади танцьори да танцуват в двора на училището, където тренира. Той им разказва за новата песен и ги кани да се включат в клипа. Дава свобода сами да разработят хореографията и начина, по който да интерпретират песента и само час след срещата танцьорите му изпращат своя идея за участието си.
Видеото е заснето в Dock 5 с участието на приятели и музиканти, а по реализацията му работят още Веско Трендафилов и монтажистът Желязко Желязков.
С „Без душа“ Тихомир Цонев поставя началото на поредица от собствени песни, без ограничение в конкретен жанр. „Дълго време бях прекалено фиксиран върху рок музиката и днес го отчитам като грешка. Искам да правя различна музика, да работя с повече хора. Това ми дава сила… И няма връщане назад, това е моят свят.“, споделя Тихомир Цонев.
След „Без душа“ предстои и баладата „Рая на земята“ с участието на соло китариста Пламен Чепанов, която ще даде името на предстоящия му албум. В него Тихомир Цонев ще събере песни с различно звучене и с повече възможности за музикални експерименти.