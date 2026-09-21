Една от знаковите песни в историята на българската музика – „Безсъние“, свързвана с незабравимия глас и сценично присъствие на Чочо Владовски, получава нов живот. Група Тангра се връща към емблематичното произведение с нов официален запис, чрез който представя песента пред съвременната публика, съхранявайки емоционалната ѝ сила и духа на оригинала.
В новия прочит Боби Косатката, Дани Ганчев, Иво Чалъков, Стефан Попов и Валери Григоров – Рио се докосват до музикалното наследство на песента, но едновременно с това ѝ придават собствено звучене и енергия. Така „Безсъние“ не остава единствено спомен от друга епоха, а се превръща в естествено продължение на историята си – песен, която отново намира място в настоящето.
През последните години композицията неизменно присъства в концертния репертоар на Тангра и се посреща с особен интерес от публиката. Именно силният отклик на живо е сред причините групата да предприеме следващата стъпка – да запише песента официално и да я представи в нова версия.
Към музикалния запис Тангра представя и видеоклип, режисиран от Васил Стефанов. Визуалната интерпретация допълва съвременното звучене на „Безсъние“ и изгражда собствен образен прочит на песента, без да прекъсва връзката ѝ с нейното минало.
Зад текста стои Александър Петров – един от най-разпознаваемите автори в българската поп и рок музика. Неговите думи превръщат „Безсъние“ в своеобразен музикален портрет на самотата – онова състояние, в което човек остава буден между спомена, липсата и надеждата. Това е тишината на нощта, в която мислите не спират, а отсъствието на някого се превръща в присъствие, от което няма бягство.
Именно тази емоционална тема е сред причините песента да продължава да звучи актуално и днес. В нея няма конкретно време или поколение – има чувства, които остават разпознаваеми независимо от годините.
Малко след премиерата новият прочит на „Безсъние“ ще прозвучи и на живо. Песента ще бъде част от концертната програма на Тангра на 1 октомври в Кино „Кабана“, където ще бъде представена заедно с други емблематични произведения от репертоара на групата.
С новия запис Тангра не просто възражда позната песен. Групата показва как музиката може да съхранява паметта, като същевременно продължава да се развива. „Безсъние“ преминава през поколенията, преоткрива се на сцената и получава нов глас, но запазва най-важното – емоцията, която я е превърнала в част от историята на българската музика.