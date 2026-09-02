Тео Чепилов, в България известен като един от създателите на сериалите „Под прикритие“, „Стъклен дом“ и „Домашен арест“, един от сценаристите на филмите „Дъвка за балончета“, „Изкуството да падаш“ и „Екшън“, а също и автор на култовата книга „Ситуация след ситуация“, който от години живее в Америка и се занимава със стендъп комедия, ще представи дългоочаквания си първи стендъп комедиен спешъл в Лас Вегас на 15 септември (вторник).
Шоуто със заглавие „Куца карта“ е събрало всички най-добри шеги от дългогодишната кариера на сценариста по професия и комедиант по душа, като по ирония на съдбата първият му стендъп спешъл на български ще бъде в Америка. „Имах планиран спешъл в София като част от комедийната група Inside Joke Stand-up Comedy, но заради пандемията шоуто се отмени. Така и не успях да го направя отново – явно ми е писано първото ми голямо самостоятелно шоу да е на сцена в Лас Вегас. Какво да го правиш – съдба!“, смее се Тео Чепилов и добавя: „Обиколил съм България от А до Я, буквално.
Правил съм стендъп навсякъде – от Ахтопол до Ямбол! Всички шеги в шоуто КУЦА КАРТА са преживени и базирани на действителни лица и събития – няма нищо измислено. Животът е най-големият сценарист, не можеш да го биеш!“
Преди години Тео Чепилов се установява в Лос Анджелис, където заедно с жена си Сара отглежда свое малко копие с червена коса на име Бо Чепилов. На американската комедийна сцена нашето момче обаче е по-известно под истинското си име Владислав – оказва се, че „Тео“ всъщност е прякор, прераснал в псевдоним. „Кой знае защо Владислав на американците им звучи като герой от Game of Thrones“, обяснява промяната Тео. „Като имам шоу и водещият трябва да извика на сцената човек на име Владислав, циркът е пълен – пее се What Is Love на Haddaway, правят се звуци на вампири, много ги забавлява това име – не искам да ги лишавам от тази емоция.“
Напоследък комедията от хоби се е превърнала в едно от основните занимания за писателя, решен да прослави софийския квартал „Надежда“ зад граница. „Аз винаги съм бил стендъп комик. От тийнейджър забавлявах скейтърите на „Баба Яга“, а те ме черпеха с бири – мисля, че това са ми първите платени участия“, разказва Тео. „В Америка нещата са доста по-подредени – има сцена, има безброй клубове, агенти, мениджъри. От теб се иска просто да излезеш на сцената и да си смешен – на мен и двете, за съжаление, ми идват отвътре.“ В момента Тео Чепилов е сред редовните комедианти на сцената във водещите комедийни клубове в новия си дом Лос Анджелис като Fourth Wall Hollywood Cafe, The Hollywood Comedy и Flappers Comedy Club.
Специален гост на шоуто е българската стендъп легенда Моника Найденова, която вече също живее в Америка и покорява комедийните сцени във Филаделфия и Ню Йорк.
Шоуто „Куца карта“ ще се проведе на 15 септември (вторник) от 19:30 часа в Лас Вегас на сцената на Balkan Bar and Grill (953 East Sahara Avenue).