След повече от година в търсене на отговора на един от най-трудните въпроси за всеки млад артист: „Как искам да звуча?”, Сара Пейчева – Sarra, най-накрая намира своя музикален почерк. След предишните ѝ две песни „Глас“ и „Диагноза“, които показват две коренно различни посоки в звученето ѝ, отговорът идва от място, което през цялото време е било съвсем близо до нея – любовта ѝ към оркестровата музика.
„Стъкло“ е най-личният ѝ проект досега и поставя началото на посоката, която Sarra иска да развива занапред. Важна роля в откриването на този звук има участието ѝ като контрабасист в „Тайният оркестър“. Работата с музикантите и близостта до оркестровото звучене постепенно развиват още повече любовта ѝ към струнните инструменти. Така щрайхът влиза естествено в авторската ѝ музика, а част от музикантите от „Тайният оркестър“ стават част и от „Стъкло“.
Песента се ражда в един от най-интензивните и емоционални периоди за Sarra – точно когато се подготвя за матурите и едновременно с това се влюбва. Една вечер тя просто оставя учебниците и започва да пише. Музиката идва почти на един дъх, а текстът я последва веднага след това.
Заглавието „Стъкло“ не е случайно. То носи символиката на онази пълна уязвимост, която изпитваме, когато позволим на някого да се приближи достатъчно близо. Да бъдеш „прозрачен“ пред другия, да покажеш несъвършенствата си и да рискуваш той да ги види, но въпреки това да остане. „За мен песента е много лична, но искам всеки да може да се разпознае в текста и да го свърже със свое преживяване“, споделя Sarra.
Интересен момент се случва в деня, в който тя и музикантите от „Тайният оркестър“ се събират, за да запишат акустична версия на предходната ѝ песен „Диагноза“. Емоцията около нoвия проект е толкова силна, че Sarra решава да използва момента и да запише щрайха за „Стъкло“ с двама от музикантите. И тук историята на песента става още по-истинска. Записите не се случват в професионално студио, а в малка изолирана стая в стария апартамент на един от музикантите – пространство, използвано някога за репетиции на барабани. През февруари, без парно и климатик, музикантите записват на студено, без да подозират, че именно тази стая постепенно ще се превърне в своеобразното студио на „Тайният оркестър“ и мястото, в което Sarra продължава да записва. Начело на оркестъра е диригентът Николай Стоев, а мастерингът на „Стъкло“ е дело на Dexter.
За разлика от спонтанния момент, в който е записан щрайхът, видеоклипът към „Стъкло“ е планиран до последния детайл. Месеци преди снимките Sarra подготвя собствена визуална концепция и презентация за малкия си екип, в която описва почти секунда по секунда как си представя кадрите. Реализира го заедно с Александър Стоев, който застава зад камерата и монтажа, а двамата вече са изградили онзи тип творческо партньорство, при което понякога думите дори не са необходими. Клипът е заснет в Area B19.
Всъщност видеото се превръща в истински приятелски и семеен проект. Най-близката приятелка на Sarra, Александра Митева, се грижи за косата, грима и цялостната ѝ визия, а част от облеклата са ушити специално за нея от майка ѝ, певицата Сузана Сид. Така зад визуалния свят на „Стъкло“ застават хората, които познават Sarra най-добре и успяват да превърнат личната ѝ идея в кадри.
Движенията във видеото са дело на Ballet New eX с хореография на Анджелина Осман. Танцьорките Виктория Апостолова и Елица Станкова помагат на Sarra да направи още една важна крачка за себе си, като преодолее притеснението си да танцува пред камера и истински да се наслади на процеса.
Със „Стъкло“ Sarra намира отговора на въпроса, който си задава повече от година – как иска да звучи. Поп музика, в която щрайхът не е просто красив детайл, а част от самата ѝ идентичност като артист. Звук, който свързва всичко, което обича и познава, с музиката, която иска да създава оттук нататък.