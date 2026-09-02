Актрисата Рая Пеева и дългогодишният ѝ партньор Явор Бахаров преживяват един от най-щастливите моменти в живота си. Двамата станаха родители за първи път и посрещнаха на бял свят своята дъщеря Леа Яворова Бахарова.
Момиченцето се е родило на 25 август 2026 г. в 00:52 часа в столичната болница „Майчин дом“. Новината бе споделена от Рая Пеева няколко дни след раждането, което подсказва, че първите мигове с новородената им дъщеря са били посветени изцяло на семейството и новото начало.
В емоционална публикация актрисата изрази своята благодарност към медицинските специалисти, които са я подкрепяли както по време на бременността, така и в решаващите часове около раждането.
Специални думи Пеева отправи към д-р Гергана Коларова, проследявала бременността ѝ, както и към екипа на „Майчин дом“ и д-р Гунев за професионализма, грижите и отношението.
„Роди се Леа Яворова Бахарова. 25.08.2026 | 00:52“, написа щастливата майка, споделяйки благодарността си към хората, които са били до нея през този важен период.
Появата на Леа е нова глава в отношенията на Рая Пеева и Явор Бахаров, които са заедно от около десетилетие. През годините връзката им премина през редица публични моменти и изпитания, но двамата запазиха личния си свят до голяма степен далеч от светлината на прожекторите.
В началото на 2026 г. двойката публично обяви, че очаква първото си дете. Новината постави началото на нов етап в живота им, а днес той вече има име – Леа.
С раждането на дъщеря им Рая Пеева и Явор Бахаров се присъединиха към най-важната роля, която човек може да има – тази на родител. А за тяхното семейство 25 август ще остане завинаги като датата, на която животът им е придобил нов смисъл.