Графа представя официалния вижуалайзер към „Идваш към мен“, в който главната и единствена роля е поверена на актрисата Паола Маравиля. „Идваш към мен“ е една от най-емоционалните песни на Графа, създадена преди години за Мария Илиева. По-късно той започва да я изпълнява на своите концерти, а силната реакция на публиката към неговата интерпретация ѝ отрежда място в последния му албум „Синергия“ издаден през май 2025г., който това лято беше ретиражиран на винил и USB памет.
За новото видео Графа се доверява на едно от най-ярките млади актьорски имена в българския театър и кино. Макар да е още в началото на професионалния си път, Паола Маравиля вече има „Икар“ за дебют и номинация за „Аскеер“ като „Изгряваща звезда“ – две от най-престижните професионални признания в българския театър.
Във видеото Графа остава извън кадър, а визуалната концепция е изградена изцяло около присъствието на Паола. Клипът следва линията на песента – тиха, лична и наситена с емоция, на фона на отворени пейзажи и път, които оставят историята да диша и да звучи още по-интимно. Режисьор е Христо Георгиев, а оператор – Момчил Йовков.
С премиерата на „Идваш към мен“ завършва и поредицата от видеа към „Синергия“ – всяка от десетте песни в албума вече има собствена визуална интерпретация и е представена пред публиката.
Името „Синергия“ точно описва идеята на албума – десет песни, в които новото и познатото се срещат естествено: силни колаборации, нови музикални посоки и песни с история. Погледът напред и връщането назад се преплитат в един цялостен проект с разпознаваемия почерк на Графа.