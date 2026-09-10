Олимпийската шампионка по художествена гимнастика от Токио Лаура Траатс очаква първото си дете. Златното момиче от ансамбъла, който покори олимпийския връх през 2021 г., съобщи радостната новина в социалните мрежи.
Лаура публикува в Instagram нежен кадър с любимия си Мартин Стефанов, на който двамата позират с усмивки, а бъдещата майка държи снимки от ултразвуковото изследване.
„Най-сладката благословия, която бихме могли да си пожелаем. Нямаме думи, с които да опишем колко сме благодарни. Нашето малко чудо е на път“, написа тя към снимката.
С публикацията олимпийската шампионка сподели един от най-щастливите моменти в живота си. За Лаура и Мартин това е нова и вълнуваща глава от тяхната връзка, която преди година премина и през сватбения олтар. Двамата са дългогодишни партньори.
Щастливата новина има и още един специален знак за едно от най-успешните поколения на българската художествена гимнастика. Очакваното бебе ще бъде третото дете на представителка от олимпийския ансамбъл от Токио.
През 2024 г. Мадлен Радуканова, също олимпийска шампионка от Токио, стана майка на момиченце – Карина. Година по-късно, на Благовещение, Ерика Зафирова също посрещна първото си дете – момиченце.
Така след годините на усилени тренировки, състезания, медали и исторически успехи на гимнастическия килим, част от „златните момичета“ продължават своите лични истории в нова роля – тази на майки.
За Лаура Траатс олимпийското злато от Токио остава един от най-значимите моменти в спортната ѝ кариера, но сега пред нея предстои едно съвсем различно и вероятно още по-вълнуващо пътешествие – майчинството.