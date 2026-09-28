От 50 000 гледания към по тъмната следваща стъпка София. След дебют, който събра над 50 000 гледания в YouTube за по малко от седмица и привлече вниманието на БТА, N JOY и Радио Вероника, MIRENA сменя посоката. Новият ѝ сингъл „ПАРА“ влиза в по-тъмна и по-рязка територия, където trap, drill и R&B се срещат в кратък, директен и самоуверен трак.
Издадена на 25 септември 2026 г. от Dreamworld Records, „ПАРА“ продължава идеята, с която MIRENA се представи на българската сцена: жанровете са материал, а не граници. Ако „ЛЯ ЛЯ ЛЯ“ беше първият поглед към нейния свят, „ПАРА“ показва друга негова страна, по-нощна, по-провокативна и по-контролирана.
Текстът играе с темите за пари, статус, желание, граници и двойния морал на нощния живот. Но вместо да ги обяснява, MIRENA ги превръща в характер: женски глас, който е едновременно флиртуващ, ироничен и напълно наясно със собствената си сила.
Втора песен, по ясна идентичност
С „ПАРА“ MIRENA не се опитва да повтори формулата на дебюта. Напротив, второто издание е доказателство, че жанровото смесване при нея не е еднократен ефект, а основен принцип. Тежката ниска честота и drill усещането стоят до R&B мекота, поп инстинкт към hook а и директен rap подход към фразирането.
Музикалното ѝ изграждане продължава в дългогодишния творчески тандем с Иван Петров, познат като Scarface. Двамата работят заедно от около две години, а „ПАРА“ е следващата стъпка в серията издания, чрез които MIRENA постепенно разкрива различни лица на проекта си.
Коя е MIRENA
Музиката присъства в живота ѝ от дете: започва с народно пеене, след това пиано, а около десетгодишна възраст открива попа и джаза. По късно, след преместването си в София, trap музиката става още един пласт в музикалния ѝ език.
Точно този сблъсък на влияния обяснява защо MIRENA отказва да бъде заключена в един жанр. Тя предпочита песните и визуалните образи да разкриват характера ѝ постепенно, без да разказват всичко наведнъж.
„ПАРА“ е втората официална стъпка в този процес.
След дебютния сингъл „ЛЯ ЛЯ ЛЯ“ и над 50 000 YouTube гледания за по малко от седмица, MIRENA представя „ПАРА“, второ издание, което измества фокуса към trap, drill и R&B. Песента е част от продължаващия ѝ творчески тандем с Иван Петров, познат като Scarface, и излиза от Dreamworld Records.