18-годишната певица от Варна Мирела Заре посреща месец септември с нов музикален проект. Младата изпълнителка представи видеото към най-новия си сингъл „Без мен“ – песен, която поставя във фокуса си една болезнена, но все по-актуална тема – токсичната любов и пътя към освобождението от нея.
„Без мен“ разказва историята на връзка, която постепенно отнема свободата, увереността и усещането за собствена стойност. В песента обаче няма място само за болката. Основното послание е свързано със смелостта да разпознаеш момента, в който трябва да сложиш край, да избереш себе си и да продължиш напред.
Историята, разказана от Мирела, проследява онзи вътрешен преход, в който човек намира сили да се освободи от отношения, каращи го да забрави кой е. Именно това превръща „Без мен“ не просто в песен за раздяла, а в своеобразно послание за самоуважение, лична свобода и ново начало.
Музиката и аранжиментът са дело на Ангел Проданов – Acho и Вениамин Димитров. Текстът е написан от самата Мирела Заре в сътрудничество с Acho, което придава на проекта още по-личен характер.
С „Без мен“ младата варненска изпълнителка прави поредна крачка в музикалното си развитие, демонстрирайки не само артистичност, но и желание да говори чрез музиката си за теми, близки до младото поколение.
Премиерата на видеото в началото на септември поставя ново начало за Мирела Заре, а „Без мен“ носи ясно послание: понякога най-трудният избор е и най-важният – да се освободиш от това, което те наранява, и отново да намериш себе си.