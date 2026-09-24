Мария Силвестър е сред номинираните за престижното отличие „Жена на годината 2026“ на списание GRAZIA – признание за жени, които със своята работа, талант и обществен принос оставят трайна следа.
Телевизионна водеща и актриса, Мария Силвестър от години доказва, че най-силната роля не винаги е тази пред камера. За нея тя е свързана с кауза – да помага, да вдъхва надежда и да променя живота на хората към по-добро.
Вече 13 години Мария е лице на социалния проект „Бригада Нов дом“, който се превърна в една от най-разпознаваемите инициативи в подкрепа на семейства в нужда. Проектът не просто преобразява домовете на хората, но създава усещане за ново начало, достойнство и възможност за по-добър живот.
През годините Мария Силвестър застава до десетки семейства и споделя техните истории – с внимание към трудностите им, но и с вяра в промяната. Именно тази човешка страна на каузата превръща участието ѝ в „Бригада Нов дом“ в нещо повече от телевизионна роля.
Номинацията за „Жена на годината 2026“ идва като признание не само за професионалния ѝ път, но и за последователността, с която Мария Силвестър избира да използва популярността си в подкрепа на значими обществени каузи.
Защото понякога най-важната роля не е тази, която се играе пред камера, а тази, в която човек избира да бъде до другите. И именно в тази роля Мария Силвестър вече 13 години продължава да прави добро.