Новата балада се представи на финала на „Бургас и морето“ и разказва за ролите, които животът ни дава и избора как да ги изиграем Сюрреалистично видео, заснето на Побитите камъни, продължава историята между реалност и въображение.
Смях, радост, болка, неочаквани обрати…Животът рядко следва предварително написан сценарий. В новата си балада „Живот като филм“ Северин Георгиев събира различните лица на човешката история и задава един важен въпрос: когато не можем да избираме всичко, което ни се случва, можем ли поне да изберем каква роля ще изиграем?
Песента вече донесе на изпълнителя специален момент – финал в „Бургас и морето“ при дебютното му участие в конкурс за авторска песен. На 1 август Северин представи „Живот като филм“ на живо пред публика и жури в Летния театър в Бургас.
Песента „Живот като филм“ стига до Северин преди повече от година. Музиката е дело на Деян Стойчев, който поставя и основата на текста. Още при първото слушане изпълнителят усеща, че песента носи нещо различно и че мащабното ѝ баладично звучене има потенциал за голяма сцена. Впоследствие добавя своя почерк към думите, а аранжимента поверява на Павел Николов – Pavell, с когото работи и по други свои песни.
В „Живот като филм“ животът не е просто поредица от случки, а сценарий, който непрекъснато се променя и понякога ни дава главната роля, друг път ни изненадва със сцени, за които не сме подготвени. Но изборът как да ги изиграем остава наш.
Неслучайно Северин пее „избери какъв ще бъдеш в този филм“ като тези думи събират посланието на песента и го оставят отворено към всеки, който я слуша.
Филмовата метафора естествено продължава и във видеото. За режисурата и цялостната концепция Северин отново се доверява на Павел Симеонов – Shutterflow, а снимачната площадка този път е сред необичайния и почти нереален пейзаж на Побитите камъни край Варна. До артиста във видеото застава Кристина Митова – хореограф и танцьор с близо 20 години опит. Двамата бързо намират общ ритъм на снимачната площадка, а дългогодишният ѝ сценичен опит добавя движение и емоция към кадрите.
След снимките историята получава още един, по-фантастичен пласт чрез визуални ефекти и AI елементи. Сред каменните колони се появяват коне, клоун, змия и други неочаквани образи, които превръщат реалния пейзаж в сюрреалистичен филмов свят. Сред отличителните акценти е и лилавият костюм на Северин, ушит специално за представянето му на „Бургас и морето“. Така реалност, въображение и символи постепенно се смесват в картина, която следва усещането на самата песен, че животът може да смени жанра точно когато най-малко очакваме.
Работата по видеото отваря и друга актуална тема: за мястото на изкуствения интелект в творческия процес. Северин приема AI като възможност за експеримент и развитие на идеи, но не и като заместител на човека зад изкуството. „AI трябва да помага, а не да замества твореца. Живото изкуство ще остане, защото носи емоция, която технологията не може да пресъздаде.“
И ако в „Живот като филм“ Северин показва по-емоционалната и замислена своя страна, в TikTok сериозността бързо отстъпва място на хумора. Там изпълнителят продължава да развива профила си със самоирония, забавни ситуации от ежедневието и далеч по-закачлива версия на себе си от тази, която чуваме в баладите му. А може би точно в това е и идеята на „Живот като филм“ – че никой от нас не играе само една роля. „Животът е като филм – има от всичко. Но в крайна сметка ние избираме как да режисираме собствената си история“, казва Северин.