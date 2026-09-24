Двамата представят песента финалист от „Бургас и морето“, а след успеха на „Do It All Again“ в Турция певецът получи и покана за концерт с някои от най-обичаните турски звезди.
Дамян Попов и Мария Накова – Миа отново събират гласовете си в „Цял океан“. Дуетният им сингъл достигна до финала на тазгодишното издание на престижния фестивал „Бургас и морето“, където двамата направиха прекрасно представяне.
Сега песента идва и със свое видео, а премиерата ѝ се нарежда сред поредицата вълнуващи новини около певеца.
За Дамян и Миа „Цял океан“ е възможност да се върнат към звученето, което обичат, и да пренесат част от него в общия си проект. „Искахме да създадем нещо от музиката, от която сме се учили и вдъхновявали“, споделя Дамян. Това лично отношение се усеща и в изпълнението им, в което двата гласа за пореден път се допълват прекрасно.
Зад песента стои силен творчески екип. Стамен Янев е автор на музиката и аранжимента, а Росен Димитров създава текста, който Дамян и Миа поднасят с много чувство. За видеото двамата се доверяват на Радой Николов, с цветови корекции и постпродукция от Николай Скерлев.
Участието в „Бургас и морето“ носи особено удоволствие на изпълнителите заради възможността да пеят с голям бенд. Срещите с колеги и с публика, която обича българската музика, са сред причините двамата с желание да се включват в подобни форуми.
Докато с Миа представят новия си дует у нас, Дамян все по-смело развива и международните си проекти. След успешното представяне на „Do It All Again“ в популярни турски радиостанции певецът направи следващата крачка с „Seçim Senin“, първия си проект на турски език. Песента вече набира скорост в ефира на KRAL POP, A RADYO и други радиостанции, разширявайки присъствието му в южната ни съседка.
Интересът към музиката му носи и нова възможност: покана за концерт, който ще го събере на една сцена с някои от най-големите турски звезди. Големите планове обаче включват и българската сцена. Дамян започва работа по самостоятелен музикален спектакъл у нас, с който подготвя по-мащабна среща със своите почитатели. Проектът ще му даде възможност да разгърне сценичните си идеи, а подробностите около него тепърва предстоят.