След грандиозния си концерт в Румъния Цвети и Светльо- дует GARCIA привличат интереса на световния музикален бизнес, а календарът им за 2027 г. вече се пълни с концерти и фестивали.
Преди седмица двамата излязоха пред 130 000 души на голям фестивал в Румъния. Именно в този момент GARCIA, Цвети и Светльо, познати на българската публиката като EXPOSE, решават да заснемат видеото към новия си сингъл „MI AMORE“.
Песента идва в ключов момент за двамата изпълнители, след впечатляващия им успех в Румъния и в началото на нов етап, в който погледът им все по-смело е насочен към международната сцена.
„MI AMORE“ носи музиката и текста на самите Цвети Маринова и Светослав Владимиров, а зад аранжимента стои техният музикален продуцент Франки Мюлер. Парчето събира в себе си емоцията, темперамента и сценичната енергия, които постепенно се превръщат в запазена марка на GARCIA. И ако песента говори за любов, видеото показва нейното най-мащабно измерение – любовта между артистите и публиката.
Клипът е заснет по време на концерта на GARCIA на фестивала Nibiru, Румъния, където Цвети и Светльо излизат пред впечатляващите 130 000 души. Камерата и монтажът са поверени на Валентин Петков от BDCREATIVES.COM, който улавя не просто случващото се на сцената, а атмосферата на една вечер, която се превръща в специален момент за GARCIA.
До тях на сцената е и Франки Мюлер, както и румънските танцьори Робърт и Биби. Организаторите на събитието застават изцяло зад идеята за видеото и оказват пълна подкрепа за реализацията му.
Но най-важният участник в кадрите остава публиката.
Хиляди хора, светлини, движение и емоция се превръщат в естествения декор на „MI AMORE“. Без постановка и без необходимост от пресъздаване – видеото запечатва истинската реакция на 130 000 души и връзката им с артистите на сцената. Именно тази неподправена енергия прави клипа толкова силен и емоционален.
За Цвети и Светльо „MI AMORE“ е много повече от следваща песен. Сингълът идва във време на сериозно развитие за дуото, което публиката дълги години познава като EXPOSE, а днес продължава своя път под името GARCIA.
Промяната съвпада и с все по-силния международен интерес към тях. След успеха в Румъния GARCIA вече правят следващите си стъпки извън България с подкрепата на своите продуценти DUNA BEATS и ON AIR MUSIC. По информация на артистите продуцентите им вече са сключили договори с едни от големите международни букинг агенции, а GARCIA привличат и интереса и подкрепата на Warner Music. Това отваря нов хоризонт пред Цвети и Светльо. За 2027 година вече са потвърдени участия на концерти и фестивали в различни точки на света, а графикът им продължава да се запълва.
След години на сцена двамата очевидно не започват отначало, а стъпват върху всичко постигнато като EXPOSE, но го пренасят в нов мащаб. А „MI AMORE“ идва точно навреме, за да отбележи тази промяна. Защото понякога новата глава не започва тихо. Понякога започва пред 130 000 души.