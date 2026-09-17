Популярната TikTok звезда отбелязва рождения си ден с третата песен от дебютния си албум и с лично послание към хората, които са израснали заедно с нея.
Популярната TikTok звезда Александрина Парушева – Алексчето отбелязва 20-ия си рожден ден с нова песен. „Грешка ли е“ е третият сингъл от дебютния ѝ албум и идва като специален подарък за почитателите, които я следват през различните ѝ периоди, а част от тях израстват с нея още от 13-годишна възраст.
Заедно с песента Алексчето отправя и свое послание към аудиторията, която расте редом с нея: „Пожелавам на моите почитатели никога да не губят себе си, да вярват смело в мечтите си и в пътя, който са избрали. Дори когато този път е труден, всяка стъпка има значение и може да се превърне в част от успеха и личното израстване.“
Премиерата неслучайно съвпада с рождения ѝ ден. За Алексчето това е начин не просто да отбележи влизането си в ново десетилетие, а да разкаже история, зад която стои въпрос без еднозначен отговор: къде свършва голямата любов и започва връзката, която боли повече, отколкото дава?
„Грешка ли е“ разказва за онова крайно чувство, в което обичаш толкова силно, че рискуваш да „изгориш“ в другия. Има близост, страст и красота, но и моменти, в които границата между силната привързаност и токсичността започва да се размива.
С новия сингъл Алексчето показва различна страна от себе си. След години, в които аудиторията я вижда в различни образи и музикални влияния, на 20 тя избира да бъде по-откровена и да говори не само за любовта, но и за риска да изгубиш себе си в нея.
Различно е и звученето. „Грешка ли е“ се насочва към модерния мек рок и рок баладата, отдалечавайки се от трап, меланхоличното и градското звучене, с които част от публиката свързва досегашната музика на Алексчето. За първи път тя създава песен по този начин – като цялостна идея, в която емоцията, текстът, музиката и визуалният образ се раждат почти едновременно.
А всичко започва почти на шега и с едно съобщение посред нощ. „Хей, извинявай, че пиша толкова късно, но имам много щура идея за песен. Има ли шанс утре сутринта да дойдеш да я запишем?“
Получателят е китаристът Димитър Станчев, който веднага се включва в идеята. Участието му обаче не остава само в музиката – освен китарист в песента, той се превръща и в главното действащо лице във видеото заедно със самата изпълнителка.
Още от зараждането на проекта, тя търси по-живо и органично усещане и вместо композицията да бъде изградена основно с готови дигитални звуци, залага на реално изсвирена музика. Алексчето сама пише текста и музиката на „Грешка ли е“, а аранжиментът е дело на Crispy Beats.
Историята от песента намира своето продължение и във видеото. Еднаквите гривни, които носят двамата герои, се превръщат в символ на връзката помежду им – на чувството, което ги държи свързани дори когато отношенията стигат до крайност. В рок естетиката на клипа напрежението постепенно нараства и води до драматичен финал – скок, който визуално продължава основната идея на „Грешка ли е“: че любовта може да бъде едновременно красива и силна, но и опасна, когато границите започнат да изчезват.
Режисьор на видеото е Радослав Цветков, а цялостната концепция и визуалното усещане са разработени от самата Алексчето. Тя създава и визиите си за клипа, превръщайки „Грешка ли е“ в проект, който носи нейния почерк не само като музика и текст, но и като образ на артист.