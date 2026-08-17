Само няколко седмици след „SKANDAL“ Venci Venc’ представя новия си сингъл „ZABRANENO“ – музикален проект, който превръща привличането, изкушението и опасността от прекрачването на границата в основа на своята емоционална концепция.
Ако в „SKANDAL“ артистът срещна drum & bass звученето с поп елементи, то „ZABRANENO“ показва различна страна на същия музикален импулс. Парчето се движи уверено между R&B и trap-pop, допълнени от отчетливо urban усещане и напрежение, което постепенно се натрупва.
Музикалната продукция е дело на SARA – Сара Чакърова, докато текстът е изцяло написан от Venci Venc’. Вместо да разказва традиционната любовна история, „ZABRANENO“ поставя във фокуса онзи момент, в който желанието се сблъсква с границите, а изкушението да ги прекрачиш се оказва по-силно от правилата.
Тази идея намира естествено продължение и във видеото към песента. Главната роля е поверена на Рая Христова, а режисурата и монтажът са дело на Кристиян Кацаров / KKV Media. Визуалният разказ пренася напрежението от музиката в отношенията между двамата герои, оставяйки погледите, действията и неизказаното да говорят там, където думите умишлено спират.
„ZABRANENO“ затвърждава посоката, в която Venci Venc’ търси нови форми за своята музика, като съчетава характерното си присъствие с модерно urban звучене. След „SKANDAL“ новият сингъл идва като още една част от музикална линия, в която експериментът и различните жанрови влияния се срещат с истории за привличане, риск и забранено желание.