С ново музикално предложение Стефан Митров се завръща на сцената и представя най-новия си сингъл „Обожавам“ – проект, който поставя акцент върху емоцията, мелодичността и силата на съвременната българска песен.
Песента е част от новия музикален проект на изпълнителя и носи характерния заряд на любовна история, разказана чрез музика. „Обожавам“ съчетава въздействащо послание и запомняща се мелодия, с които Стефан Митров цели да достигне до публиката по естествен и искрен начин.
Музиката и текстът са дело на Валентина Ценова, а аранжиментът е поверен на Петър Песев. Тандемът между авторите и изпълнителя оформя песен, в която отделните елементи се допълват и изграждат цялостното звучене на новия сингъл.
С „Обожавам“ Стефан Митров продължава развитието на своя музикален път, като представя проект, насочен към слушателите, които ценят емоционалните текстове и мелодичните композиции.
Новият сингъл е поредната стъпка в творческите планове на изпълнителя и заявка за още музикални изненади, които предстоят.