След близо десетилетие на очакване милионите почитатели на Риана по света може би най-сетне имат повод за оптимизъм. Изпълнителката, която не е издавала студиен албум от 2016 година насам, изглежда е все по-близо до завръщането си на музикалната сцена.
Надеждите бяха засилени от думите на нейния партньор A$AP Rocky, който в скорошно интервю намекна, че дългоочакваният проект вече е в процес на подготовка. Макар да не разкри конкретни подробности за новия албум, той категорично отхвърли слуховете, че двамата работят върху съвместен двоен проект. На въпрос дали Риана подготвя нов албум, рапърът отговори кратко, но достатъчно красноречиво: „Тя го подготвя.“
Риана, чието истинско име е Робин Фенти, насочи вниманието си през последните години към успешните си бизнес начинания и семейството си. Заедно с A$AP Rocky двамата отглеждат трите си деца, а динамичният им начин на живот често е причина феновете да се питат дали музикалната кариера на звездата няма да остане на заден план.
По време на интервюто подкастърът Джейсън Ли дори се пошегува с рапъра, като го попита дали именно той е причината светът все още да чака новия албум на Риана, визирайки семейните ангажименти и честите пътувания на певицата.
Самата изпълнителка обаче неведнъж е подчертавала, че причината за продължителното забавяне е желанието ѝ да предложи музика, която напълно отговаря на високите ѝ творчески стандарти. Още през февруари миналата година тя сподели в интервю за Harper’s Bazaar, че гледа с голям оптимизъм към новия си проект.
„Чувствам, че най-накрая успях“, заяви тогава певицата, като допълни, че не би си позволила да представи нещо посредствено след толкова дълго отсъствие. Според нея, ако феновете са чакали осем години, могат да проявят още малко търпение, за да получат албум, който напълно оправдава очакванията.
Последният студиен албум на Риана – Anti, издаден през 2016 година, се превърна в едно от най-успешните музикални издания на десетилетието и затвърди статута ѝ на една от най-влиятелните изпълнителки в световната поп и R&B сцена. Именно затова всяка нова информация около следващия ѝ проект предизвиква огромен интерес сред почитатели и музикални критици.
Макар официална дата за премиерата все още да не е обявена, последните изявления на A$AP Rocky подсказват, че дългото музикално мълчание на Риана може би скоро ще остане в миналото.