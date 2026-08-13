Нов глас между попа и кънтри музиката

Певицата и автор на песни Stella Lefty продължава стремителния си възход на музикалната сцена с новия си сингъл „Lean In, Kiss Me“. Песента е поредният акцент от предстоящия ѝ дебютен албум „Long Way Home“, който ще излезе на 21 август.
„Lean In, Kiss Me“ разказва за една от най-деликатните граници във взаимоотношенията – момента, в който приятелството започва да се превръща в любов. Песента улавя уязвимостта, колебанието и смелостта да поемеш риск, когато залогът е не просто нова връзка, а възможността да загубиш човек, който вече е важна част от живота ти.
Именно тази емоционална непосредственост превръща сингъла в едно от най-очакваните заглавия за феновете на Stella Lefty. Интересът към песента започна да се натрупва още преди официалното ѝ издаване, превръщайки „Lean In, Kiss Me“ в естествено продължение на впечатляващата година за младата изпълнителка.
Новият сингъл идва след успеха на „Boston“ – песента, която се превърна в сериозен пробив за Stella Lefty. Заглавието се изкачи високо в класациите на Billboard и натрупа над 330 милиона стрийминга, като в продължение на седмици привлече внимание както в кънтри, така и в поп радиоформатите. „Boston“ бе представена и в популярното телевизионно шоу „Jimmy Kimmel Live!“.
От Чикаго до големите световни сцени
За Stella Lefty тази година е белязана не само от успехи в стрийминга и класациите, но и от важни моменти на живо. Родената в Чикаго музикантка направи своя дебют на „Lollapalooza“ – фестивал, който е особено символичен за нея, тъй като е израснала, посещавайки събитието.
Пред многобройната публика тя обяви предстоящия си дебютен албум, а по време на изпълнението към нея се присъедини кънтри звездата Vincent Mason. Двамата представиха съвместната си песен „Something To Lose“, която също продължава да заема престижни позиции в класациите на Billboard.
След участията си на „Lollapalooza“ и други големи фестивални сцени Stella Lefty се подготвя за следващата важна стъпка в кариерата си – хедлайн турне през ноември, което ще премине през Австралия и Северна Америка.
Нов глас между попа и кънтри музиката
Базирана в Лос Анджелис, Stella Lefty постепенно изгражда собствен почерк, в който поп чувствителността се среща с характерното разказване на истории от кънтри музиката. Песните ѝ се отличават с емоционална откровеност, остроумни текстове и мелодии, които лесно остават в съзнанието.
Пробивът ѝ започва с „Thinking ‘bout You“, която привлича огромно внимание онлайн и събира милиони стрийминги. Последвалият успех на „Boston“ окончателно поставя името ѝ сред най-интересните нови артисти на съвременната поп и кънтри сцена.
Със силното си присъствие на живо Stella Lefty вече има зад гърба си участия като подгряващ изпълнител на артисти като Alessi Rose, Jessie Murph, Cameron Whitcomb и Wyatt Flores, както и собствени концерти и участия на големи международни фестивали, сред които „Lollapalooza“, „BST Fest“ и „Osheaga“.
Музиката ѝ получава признание и от престижни медии – Rolling Stone я определя като „кънтри суперзвезда“, а UPROXX я посочва като име, което трябва да бъде запомнено.
С „Lean In, Kiss Me“ Stella Lefty показва още една страна от артистичния си свят – по-интимна, уязвима и романтична. А с наближаването на 21 август, когато „Long Way Home“ ще бъде официално представен, вниманието към младата изпълнителка продължава да расте.
Дебютният албум обещава да бъде не просто следващата стъпка в кариерата ѝ, а своеобразна визитна картичка на артист, който все по-уверено намира собственото си място между поп музиката, кънтри историите и модерното авторско звучене.