Музика, спорт и български дух се срещат в новата кампания „Един отбор. Една нация.“, която обединява Криско и състезатели от мъжкия национален отбор по волейбол. Инициативата е на партньора на Българската федерация по волейбол – VB RAGS, и е създадена в навечерието на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.
В основата на кампанията е специално създадената песен „Да се знае“, написана и изпълнена от Криско. Към нея е заснет и музикален видеоклип с участието на волейболисти от българския национален отбор. Очаква се песента да се превърне в музикален съпровод на българските фенове по време на шампионата и да даде допълнителна енергия на трибуните.
„Да се знае“ носи послание за единство, спортен дух и национална гордост. Според Криско песента е създадена с идеята да обедини отбора, феновете по трибуните и всички българи зад националния флаг.
„Нека се знае кои сме във волейбола по целия свят! За нашите момчета. За България. За всички българи по света“, е посланието на изпълнителя.
Кампанията идва в специален момент за българския волейбол. Европейското първенство за мъже ще се проведе с домакинство на България, а срещите в София започват на 9 септември. В груповата фаза българският национален отбор ще изиграе пет двубоя пред родна публика.
При успешно представяне на тима София ще продължи да бъде сцена на големия волейбол – в „Арена София“ са предвидени и срещи от осминафиналите и четвъртфиналите, включително при евентуално участие на България.
Кулминацията на първенството ще бъде в Италия, където ще се проведат полуфиналите и финалът.
Със съчетаването на музика и спорт „Един отбор. Една нация.“ цели да превърне подкрепата за националния отбор в общо преживяване за българите както на трибуните, така и извън страната. „Да се знае“ има амбицията да се превърне не просто в песен за шампионата, а в своеобразен саундтрак на българската волейболна емоция.