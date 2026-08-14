Бургас ще посрещне най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа. Българската национална телевизия (БНТ) и Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) избраха морския град за домакин на 71-вото издание на конкурса „Евровизия“, което ще се проведе през май 2027 г.
Решението идва след историческата победа на България на „Евровизия 2026“, която даде на страната правото да организира следващото издание на престижния международен конкурс.
„Арена Бургас“ приема големия финал
Кулминацията на „Евровизия 2027“ ще бъде на 15 май 2027 г., събота, когато големият финал ще се проведе в „Арена Бургас“. Преди него ще се състоят двата полуфинала – на 11 май, вторник, и 13 май, четвъртък.
Публиката ще има възможност да стане част от конкурсната седмица и чрез шест допълнителни предварителни шоу програми, които ще се проведат между 10 и 15 май.
Желаещите да закупят билети ще трябва да се регистрират като Eurofan, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. Допълнителна информация за билетите и начина на продажба се очаква да бъде обявена през следващите месеци.
Бургас ще се превърне в център на европейската музика
Домакинството няма да се ограничи само до сцената на „Арена Бургас“. В седмицата на конкурса градът ще предложи богата културна и развлекателна програма, която ще превърне „Евровизия“ в своеобразен празник за жители и гости.
Предвижда се създаването на Eurovision Village и EuroClub, както и редица събития, подробностите за които ще бъдат представени допълнително.
Амбицията на БНТ е „Евровизия 2027“ да надхвърли границите на един град. В съпътстващата програма ще бъдат включени и София, Пловдив и Варна – трите града, които също участваха в процедурата за избор на домакин. Така техните идеи, ентусиазъм и ангажираност ще намерят място в мащабното събитие.
Посланието е ясно: Бургас е градът домакин, но България е страната домакин.
България ще се представи пред милиони зрители
Домакинството на „Евровизия 2027“ е и възможност страната да покаже своята идентичност пред милиони зрители от Европа и света. Сред основните цели на БНТ е чрез конкурса да бъдат представени българските градове, култура, музика, природа и хора.
„Беше интензивно, беше оспорвано, затова честито, Бургас! Вие спечелихте много отговорности, а големият печеливш, надявам се, ще бъде многобройната международна публика, която ще посети Бургас“, заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова.
По думите ѝ изборът на домакин поставя началото на следващия ключов етап от подготовката на България. Пред БНТ, EBU и Община Бургас предстои сериозна съвместна работа, за да бъде организиран конкурс, който да отговори на високите очаквания на международната публика.
„Вече сме един екип“
От Община Бургас определят домакинството като изключителна чест и възможност градът да се превърне във фокусна точка за международната музикална сцена.
„За нас е изключителна чест да бъдем домакин на Eurovision Song Contest 2027. Благодаря на БНТ и EBU за доверието! Вече сме един екип, който ще превърне следващото издание на конкурса в незабравимо преживяване както за участниците, така и за стотиците милиони зрители по света“, е позицията на местната власт.
До май 2027 г. предстои мащабна подготовка, която ще обедини институции, културни организации, партньори и професионалисти от цялата страна.
Бургас вече получи своята голяма сцена. Сега предстои България да покаже пред света как може да бъде домакин – с музика, култура, гостоприемство и професионализъм. А през май 2027 г. погледите на Европа ще бъдат насочени към българското Черноморие.