Бившата състезателка по художествена гимнастика и участничка в екстремното риалити „Островът на 100-те гривни“ Бистра Старейшинска и тенисистът Димитър Кузманов, познат на спортните фенове с прякора Мико, официално поставиха ново начало в своята връзка. Двамата вече са семейство, след като си казаха „да“ на бляскава сватбена церемония, споделена с най-близките им хора.
Новината за годежа им дойде в началото на годината, когато Бистра разкри, че е получила предложение за брак от любимия си. Само няколко месеца по-късно двамата превърнаха обещанието си за общо бъдеще в реалност.
До този момент Бистра и Димитър предпочитаха да пазят личния си живот далеч от светлините на прожекторите и рядко публикуваха общи снимки в социалните мрежи. За сватбения си ден обаче направиха изключение. Двамата споделиха поредица от фотографии и видеа, които показват емоциите от специалния момент – усмивки, празнична атмосфера и много обич, споделена с хората, които са най-близо до тях.
Кадрите от празника разкриват щастливите младоженци в компанията на техни приятели и близки. Сред гостите се забелязва и певецът Сенто, който е бил неотлъчно до младото семейство по време на тържеството.
Един детайл от сватбените снимки обаче привлече вниманието на почитателите на Бистра. На публикуваните кадри не се вижда Мая Пауновска – едно от Златните момичета на българската художествена гимнастика, с която Бистра се сближи по време на участието си в „Островът на 100-те гривни“. Двете демонстрираха близко приятелство по време на риалити формата, но присъствието на Мая на сватбата не е потвърдено, а причината за отсъствието ѝ остава неизвестна.
Любовната история на Бистра и Димитър се развива постепенно, далеч от прекомерното медийно внимание. Двамата се сгодиха в Бахрейн, а Бистра неведнъж е показвала подкрепата си към своя любим и по време на професионалните му ангажименти. Тя го придружи и в Япония, където Кузманов имаше участия в тенис срещи.
За Димитър Кузманов това не е първа връзка с представителка на българската художествена гимнастика. В миналото тенисистът имаше отношения с Християна Тодорова – също част от легендарните „Златни момичета“ на България. Днес Християна е майка и е поела по свой собствен път извън спортната сцена.
Сега обаче вниманието е насочено към Бистра и Димитър, които започват нов етап от живота си като семейство. Сватбените им кадри показват не просто пищно тържество, а двойка, която изглежда истински щастлива в един от най-важните дни в своя живот.