Любо Киров отново завладява българския радиоефир и летните плейлисти с официалната премиера на новия си сингъл „Там“. Песента, която още с излизането на последния му албум „Футурофония“ се открои като категоричен фаворит на публиката, вече разполага и със своя официална визуализация.
Звукът на лятото и емоционалният почерк
Със своето олекотено, лятно и изключително мелодично звучене, „Там“ носи усещане за свобода, пътешествия и онези свидни пространства и хора, към които съзнанието ни неизменно се завръща. Композицията се отличава с висок радиофоничен потенциал, носейки разпознаваемия емоционален почерк на изпълнителя, съчетан със запомнящ се текст и хармония.
Мащабното турне „Футурофония“ продължава
Видеопремиерата идва в пика на едноименното национално турне, което вече се утвърди като едно от най-мащабните и успешни музикални събития в страната за годината. Музикалната обиколка, чийто медиен партньор е БГ Радио, продължава с интензивна програма из цяла България:
3 август – Бургас
18 август – Плевен
24 август – Габрово
9 септември – Сандански
5 ноември – Пазарджик
6 ноември – Хасково
13 и 14 ноември – София, Зала 1 на НДК (две поредни дати)
19 ноември – Благоевград
Специално сътрудничество и изненада за колекционерите
Едно от емблематичните присъствия на сцената по време на турнето е това на MONA. Заедно с Любо Киров тя изпълнява съвместния им сингъл „Луна“ – безапелационен хит, който последователно оглавява класациите за най-излъчвани български песни в радиоефира.
За най-страстните почитатели и меломани проектът „Футурофония“ предлага и още едно специално изживяване. Освен във всички стрийминг платформи, албумът вече е достъпен и на грамофонна плоча – луксозно колекционерско издание на винил, което завършва цялостната концепция на новия музикален цикъл на артиста.