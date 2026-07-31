Музиката има силата да носи лекота, да предизвиква усмивки и да напомня, че всичко е възможно. Именно с такова послание идва най-новият сингъл на Миро – „Твоето секси аз“, който поставя началото на нов етап в творческия му път и отваря още по-широко вратата към дългоочаквания албум „Миротворци“.
Новата песен предлага различен прочит на една от най-често използваните думи в съвременната поп култура. Вместо да бъде символ единствено на външната привлекателност, „секси“ се превръща в метафора за вътрешната свобода, увереността и смелостта човек да приеме истинската си същност. Именно тази идея стои в основата на композицията, която съчетава позитивна енергия, модерно звучене и вдъхновяващо послание.
По музиката и текста Миро работи заедно със своите дългогодишни творчески партньори Крум Георгиев и Ана Пешева. Аранжиментът е дело на Крум Георгиев – автор, чието име стои зад някои от най-обичаните песни в кариерата на изпълнителя, сред които „Повече“, „Любов като небе“ и „Губя контрол, когато…“. Съвместната им работа отново носи характерния стил, който през годините превърна много от песните на Миро в любими на няколко поколения слушатели.
Премиерата на „Твоето секси аз“ е съпроводена и с официален музикален видеоклип, реализиран от млад и амбициозен творчески екип, ръководен от режисьора Кристиан Русев. Визуалният разказ е естествен, непринуден и емоционален, като допълва атмосферата на песента и подчертава нейното основно послание – свободата да бъдеш себе си без страх и предразсъдъци.
Феновете няма да чакат дълго, за да чуят новото парче на живо. Още на 6 август, на сцената на Античния театър в Пловдив, Миро ще даде официален старт на националното си турне „Миротворци“. След концерта под тепетата музикалната обиколка ще продължи във Варна, Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен и София.
За тазгодишното си турне изпълнителят е подготвил специална концертна програма, която ще съчетае премиерни песни от предстоящия албум „Миротворци“ с най-големите хитове от богатата му музикална кариера. Публиката може да очаква емоционални срещи, модерно сценично шоу и музика, която не просто звучи, а оставя трайно усещане за близост, надежда и вдъхновение.
С „Твоето секси аз“ Миро отново показва, че най-силните песни не са тези, които просто следват тенденциите, а онези, които успяват да докоснат хората със смисъл и искреност. Новият сингъл е заявка за албум, който обещава да бъде едно от най-очакваните музикални събития на годината.