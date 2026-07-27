След двугодишно творческо отсъствие, едно от най-обичаните телевизионни риалити предавания в българския ефир – „Фермата“, се завръща с гръм и трясък тази есен. Юбилейният десети сезон идва с амбициозна концепция и силно послание, обединени под мотото „Кръвта вода не става“.
Почитателите на формата ги очаква завръщане към изконните ценности, тежкия физически труд и българските корени, но с една съществена и дългоочаквана промяна. За първи път в историята си предаването ще се фокусира върху семейните отношения, събирайки на едно място двойки с реални роднински връзки, за да подложи на изпитание тяхната устойчивост, компромиси и взаимна подкрепа.
Новост в ефира: Две емблематични двойки в ролята на водещи
В унисон с изцяло семейната концепция на сезона, продуцентите залагат на безпрецедентен ход – за първи път в ролята на водещи ще влязат две популярни и обичани български семейни двойки. Те ще бъдат не просто наблюдатели, а ментори и съмишленици на участниците, внасяйки динамика, хумор и жизнен опит.
Краси Радков и Станислава Ганчева
Първи на арената излизат любимият на поколения българи комик Краси Радков и неговата очарователна съпруга – Станислава Ганчева. Преминали през множество професионални и лични изпитания, днес двамата са по-сплотени от всякога, обединени от най-важната си роля – тази на родители.
„Казват, че щастието обича тишината. В нашето семейство обаче щастието обича аплодисментите!“, споделят с широки усмивки те, категорични в готовността си да пренесат своята семейна енергия и магия директно на екран.
Йонислав Йотов – Тото и Кристин Йотова
Рамо до рамо с тях застава друго емблематично и динамично семейство – успехият музикант и подкастър Йонислав Йотов – Тото и неговата съпруга, талантливата хореографка Кристин Йотова. Известни със своето чувство за хумор и способност да балансират между уюта на българското село и блясъка на далечните пътешествия, двамата обещават коментари без филтър и искрени емоции.
Стилът им на живот ражда и забавни спорове, които те самите споделят с присъщото си самоиронично чувство:
„Мечтата ми е да живея на село и да си имаме ферма с жената“, заявява Тото, на което Криси отвръща с намигване: „А моята мечта е той да се откаже от своята, за да обиколим света!“
Изпитание на духа и автентични човешки истории
През новия телевизионен сезон четиримата водещи ще поведат зрителите през вълнуващите, но и сурови истории на участниците. Концепцията за семейните връзки ще бъде поставена на върховноежедневен тест в условията на живот извън цивилизацията.
Форматът си поставя за цел да отговори на някои от най-значимите житейски въпроси: какво ни държи заедно в трудни моменти и какво кара хората да се отдалечават? Зрителите могат да очакват перфектен телевизионен баланс, който майсторски съчетава автентичен български бит, искрени човешки взаимоотношения, неподправени емоции и много смях.
С десетия си сезон „Фермата“ обещава не просто завръщане в ефира, а дълбоко емоционално пътешествие към същността на българското семейство, което ще завладее сърцата на публиката тази есен.