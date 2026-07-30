Маестро Найден Тодоров е поканен за член на международното жури на десетото издание на Международния диригентски конкурс „Йонел Перля“, който ще се проведе от 29 до 31 юли в румънския град Слобозия.
Участието му поставя българския диригент сред водещи музиканти и ръководители на европейски културни институции, на които е поверена задачата да открият следващото поколение диригенти. Председател на журито е румънският композитор, диригент и музиколог Сабин Пауца. В състава му влизат още Михалис Иконому – диригент, композитор и музикален директор на Симфоничния оркестър на Гръцкото радио; Светлана Бивол – генерален директор на Националната филхармония „Сергей Лункевич“ в Молдова; Кристиан Лупеш – диригент и генерален директор на Държавната филхармония в Сибиу; румънските диригенти Тибериу Опря и Александру Ганя.
Конкурсът носи името на големия румънски диригент Йонел Перля, чиято международна кариера преминава през Букурещката опера, Миланската скала и Метрополитън опера в Ню Йорк. След тежък инсулт Перля продължава да дирижира само с лявата ръка – история, превърнала го в символ не само на музикалното майсторство, но и на изключителната сила на духа.
Десетото издание на диригентския конкурс е част от 35-ия Международен фестивал и конкурс за дирижиране и пеене „Йонел Перля“. Състезанието е отворено за кандидати от всички националности и няма възрастово ограничение.
Всички конкурсни етапи ще бъдат проведени с оркестър „Йонел Перля“. В първия кръг участниците ще работят върху увертюри и симфонии от Бетовен, а полуфиналът ще провери уменията им в операта с фрагменти от „Така правят всички“ на Моцарт. На финала кандидатите ще трябва да демонстрират едновременно симфонична и оперна подготовка – едно от най-трудните изпитания за всеки млад диригент.
Присъствието на маестро Найден Тодоров в журито има и пряко професионално измерение. Сред специалните награди на конкурса е покана за диригентски ангажименти през сезон 2026/2027 със Софийската филхармония.
Така конкурсът не приключва с обявяването на победителите, а отваря реален път към европейските концертни сцени. Именно тази връзка между конкурсното отличие и последващата професионална реализация е във фокуса и на работата на маестро Найден Тодоров с младите диригенти.
Неговото участие в международното жури идва в момент, когато София също утвърждава собствена платформа за откриване на нови диригентски таланти. Като артистичен директор и двигател на Международния диригентски конкурс – София, маестро Тодоров последователно развива идеята, че младите музиканти се нуждаят не просто от награди, а от оркестри, сцени и реални професионални възможности.
Конкурсът „Йонел Перля“ ще завърши на 31 юли с финален кръг и церемония по връчването на наградите.