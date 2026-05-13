Международният музикален конкурс „Евровизия“ официално даде начало на своето юбилейно 70-о издание с впечатляващ спектакъл във Виена. Първият полуфинал, проведен в емблематичната зала „Винер Щатхале“, събра милиони зрители пред екраните и постави началото на една от най-очакваните музикални надпревари в Европа.
Тазгодишното издание стартира на фона на сериозно обществено напрежение и политически дебати, породени от участието на Израел. През последните месеци конкурсът бе съпътстван от редица призиви за бойкот, а част от националните телевизии в Европа обявиха отказ да излъчват събитието. Въпреки това интересът към „Евровизия“ остава висок, а първата конкурсна вечер доказа, че музикалният формат продължава да обединява публика от различни държави.
В първия полуфинал участие взеха представители на 15 държави, които се бориха за място във финалната вечер на 16 май. След гласуване от зрители и жури, десет държави успяха да си осигурят класиране напред.
Сред първите обявени финалисти логично се наредиха големите фаворити тази година – Гърция и Финландия, чиито изпълнения още преди началото на конкурса бяха сочени като едни от най-силните. Освен тях място на финала заслужиха още Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша.
На сцената по време на първия полуфинал се изявиха и представителите на Германия и Италия. Те обаче не участваха в гласуването, тъй като вече са автоматично класирани за финала като част от държавите с директен достъп до последния етап на конкурса.
Водещи на юбилейното издание са популярната австрийска телевизионна личност Виктория Сваровски и актьорът Михаел Островски, които поведоха зрителите през вечер, изпълнена с музика, сценични ефекти и емоционални изпълнения.
Особен интерес за българската публика предизвиква участието на България. Родният представител DARA ще открие втория полуфинал на 14 май с песента „Bangaranga“. Певицата вече привлече вниманието на международните медии с нестандартната си визия, вдъхновена от българските кукерски традиции, представена по време на официалното дефиле на участниците по тюркоазения килим.
Междувременно напрежението около конкурса продължава. Малко преди старта на „Евровизия“ телевизионните оператори на Испания, Ирландия и Словения обявиха, че няма да излъчват надпреварата в знак на несъгласие с участието на Израел. Исландия и Нидерландия също се дистанцираха от конкурса, като се оттеглиха от активното участие, но потвърдиха, че ще предават програмата за своята аудитория.
Така юбилейното 70-о издание на „Евровизия“ започна едновременно с празнична атмосфера и сериозен обществен дебат, който за пореден път поставя въпроса доколко музиката може да остане извън политическите конфликти. Предстои вторият полуфинал, който обещава нови изненади и още по-голямо напрежение в битката за големия финал.