След поредица от успешни дуети и хитове, които трайно затвърдиха мястото му сред най-разпознаваемите млади артисти на българската музикална сцена, Тино поема в нова творческа посока. Сингълът „Била си ти“, появил се в началото на миналото лято, поставя началото на следващия важен етап в кариерата на изпълнителя – втория му студиен албум, посветен на любовта и нейните многолики измерения.
Новият проект обещава да покаже по-личната и емоционална страна на артиста. Ако през последните години публиката свикна да го вижда в успешни колаборации, този път Тино ще представи изцяло свой музикален свят – интимен, зрял и откровен.
„Мина толкова време от първия ми албум и нуждата да актуализирам звученето и лириката си спрямо порасналото ми аз и всичко случило се вече се усещаше силно. Усещам и че покрай прекрасните колаборации, които създадохме, публиката ми също изпитва и заявява своята нужда от следващите солови песни“, споделя Тино.
По новия албум изпълнителят работи заедно с доказания музикален продуцент Денис Попстоев – име, стоящо зад редица съвременни български хитове. Творческият процес започва в началото на годината, но първите идеи за песните се раждат далеч от шумната сцена – в уединението на дома на Тино в София. Именно там са създадени и част от най-обичаните му песни като „Недей да ме будиш“, „Вечност или?“ и безспорният хит „Налей“.
Очакванията към втория албум на Тино вече са сериозни, а „Била си ти“ ясно подсказва, че слушателите могат да очакват по-зряло звучене, силна емоционалност и искрени истории, разказани през музиката. Проектът се очертава като важна крачка напред не само за самия артист, но и за съвременната българска поп сцена, която все по-често търси автентичност и личен почерк.