На прага между личното щастие и общественото признание фамилията Белчеви преживява дни, изпълнени със силна емоция, приемственост и символика. Само в рамките на няколко седмици името на незабравимия Михаил Белчев отново зае достойно място в общественото внимание – едновременно чрез новия живот, който продължава рода му, и чрез високото признание към неговия принос за българската култура.
На 22 май Константин Белчев и съпругата му Кристина посрещнаха първородния си син. Момченцето носи името Михаил – в чест на своя дядо, оставил ярка следа в българската музика, поезия и духовност. Щастливата новина бе съобщена от Кристина Белчева, а изборът на името бе възприет като дълбоко емоционален жест към паметта и наследството на големия творец.
Раждането на малкия Михаил съвпада по особено символичен начин с поредица от събития, посветени на делото на неговия дядо. По повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура – министърът на културата Евтим Милошев връчи на Кристина Белчева огърлие „Златен век“. Отличието, което е най-високото признание за принос към развитието на българската култура и духовност, бе присъдено посмъртно на Михаил Белчев.
Церемонията се превърна не само в акт на държавно признание, но и в силен знак за уважението към творец, чиито песни и поезия десетилетия наред съпътстват живота на поколения българи. Михаил Белчев остава сред онези личности, които успяват да съчетаят артистичния талант с моралната чувствителност и човешката искреност – качества, които превърнаха творчеството му в част от културната памет на България.
Признанията към него не започват днес. Още на 10 юни 2022 година, по време на Годишните музикални награди на БГ Радио в Пловдив, Михаил Белчев бе удостоен с наградата „БГ Вдъхновение“ на името на Ана Мария Тонкова. Отличието се присъжда на личности с изключителен принос към българската музика и духовна среда – признание, което напълно отразява значението на неговото творчество.
Така в едно семейство се преплитат паметта, признателността и надеждата. Докато българската култура отдава почит на една от своите ярки личности, новият Михаил Белчев вече носи не само име, но и наследство, което ще продължи да живее отвъд времето.