Прея се завръща на музикалната сцена не просто с нов албум, а с мащабен артистичен проект, който заявява нова творческа идентичност. „LAVA“ е най-смелият, най-личният и най-безкомпромисният ѝ албум досега – музикален свят, изграден върху уязвимост, сила, дълбока интроспекция и освобождаваща енергия.
След синглите „ДИАМАНТ“, „MÓMA“ и „ЕДЕЛВАЙС“, които загатнаха за новата посока в творчеството на изпълнителката, „LAVA“ идва като естествено продължение и кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години. Вместо да остане в зоната на комфорт и в рамките на вече познатото, Прея избира да поеме по по-дълбок и личен път.
„Вярвах, че се познавам доста добре и че съм осъзнат човек, но се оказа, че винаги има още и още нови пластове за откриване“, споделя артистката.
Това вътрешно търсене я отвежда далеч от шума на публичността и право в студиото, където прекарва дълги и терапевтични творчески сесии с едни от най-близките си съмишленици – Денис Попстоев, Мила Роберт, Симо Желязков, Радо Казасов и Теодор Хараламбиев. Резултатът е проект, който не просто звучи различно, а носи усещането за артист, намерил собствен почерк и автентичен музикален език.
„Този албум е 200% мен и това чисто артистично ме удовлетворява изключително много, защото едно от най-важните търсения на твореца е да открие какво е това, което си ти – точно ти и само ти“, казва Прея.
Ако досега музиката ѝ вдъхваше сила и увереност, то „LAVA“ издига тази мисия на съвсем ново ниво. Албумът е замислен като емоционален катализатор – музика, която едновременно провокира движение, освобождаване и среща с най-дълбоките пластове на личността.
„Искам хората да се чувстват като най-силните, най-красивите и най-самоуверените версии на себе си. Да знаят, че могат да бъдат тази версия винаги. И че те са Вулканът.“
С „LAVA“ Прея и екипът ѝ изграждат смел нов свят в съвременната поп музика, в който българският фолклор среща афро и R&B ритми. Звукът на албума е суров, чувствен и ясно разпознаваем – отличителен почерк, който затвърждава новата артистична ера на изпълнителката.
В 13 песни проектът превежда слушателя през различни емоционални състояния – от страх, съмнение и уязвимост до първична женска сила, еуфория и себеприемане.
„Има песни, в които си позволих да изразя слабост – нещо, което по принцип не си позволявам дори пред себе си. И това се оказа изключително лековито“, признава тя.
„LAVA“ е албум за освобождаването от всичко излишно, за вътрешното изгаряне на старите пластове и за безусловната свобода да бъдеш най-силната версия на себе си.
Ако „MÓMA“ беше първата искра, а „ЕДЕЛВАЙС“ – оголената изповед, то „LAVA“ е самата експлозия.
Албумът вече е достъпен във всички дигитални музикални платформи.