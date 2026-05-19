Новият сингъл на Пламен Бонев – De La Bona се появява като музикално видение, което разкъсва границата между реалност и сън. „Сънища сини“ е онзи рядък момент, в който музиката намира своя изпълнител.
„Песента сама ме откри, като шепот на съдбата, който не можеш да пренебрегнеш. В такива моменти просто се отдаваш, защото усещаш, че това е пътят. Истинското изкуство се ражда само когато останеш верен на себе си, а не на очакванията на света.“, споделя Пламен, убеден, че творецът намира истинската си сила единствено тогава, когато следва собствената си истина.
„Сънища сини“ е музикална история за невидимите любовни нишки между хората и за онзи фин слой мистика, който прави чувствата по-дълбоки. Композиторът Румен Лиловски създава мелодия, която едновременно носи нежност и тайнственост, а текстът на Евгени Минчев добавя поетична сила, която Пламен определя като духа на песента.
Вокалите са записани при изкусния архитект на звука Ангел Дюлгеров, който изгражда и микса на творбата, а финалният щрих е дело на Mr. Moon, превърнал сингъла в кристално чисто и емоционално наситено звучене. В аранжимента Пламен участва лично, работейки рамо до рамо с Лиловски, за да може всяка нотка да носи неговия почерк и усещане.
Визуалният разказ към „Сънища сини“ е заснет лично от Пламен по време на пътуванията му между Швеция и Финландия, в сърцето на Балтийско море. Именно там той прекарва седем години от живота си, в периода, когато е финалист в „Гласът на Финландия“. Суровата северна красота, заснета от ръката на самия артист, контрастира с топлината на песента и създава магия, която усилва емоционалното въздействие на проекта.
Сингълът открива новия албум на Пламен Бонев, изграден от песни, които дишат свободно и носят собствен характер. Това е музика, която не се страхува да бъде различна и да говори със своя глас.
За пръв път „Сънища сини“ ще прозвучи на живо на афтърпартито по повод юбилейния концерт „25 години БГ РАДИО“, където De La Bona ще представи песента пред публика в специална, емоционална премиера.