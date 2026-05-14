С нов албум, официално видео и отличително звучене, Любо Киров отбелязва поредна значима стъпка в музикалната си кариера с проекта „Футурофония“. Албумът включва 10 композиции, всяка от които носи собствена история, емоция и музикална идентичност. Сред тях присъстват както любопитни колаборации, така и неочаквани артистични решения, които допълват цялостната концепция на проекта.
По думите на изпълнителя, „Футурофония“ е албум, посветен на красивите неща в живота – времето, което отминава, хората, които остават, и музиката със съдържание и смисъл. „Това е музика, която звучи едновременно познато и новаторски – сякаш сме я чакали отдавна, но тя принадлежи на бъдещето“, споделя Любо Киров.
Като водещ сингъл на проекта излиза едноименната песен „Футурофония“, придружена от официално видео и специална радио версия. Именно тя е мастерирана в легендарното Abbey Road Studios в Лондон – място, превърнало се в символ на световната музикална история и свързано с имена като The Beatles, Pink Floyd, Amy Winehouse и Radiohead.
Видеото към песента е изградено около силен визуален символ – огромна фуния, използвана като метафора за гласа, необходимостта да бъдем чути и умението да чуваме себе си. Според артиста, „Футурофония“ носи идеята за личния избор и свободата сами да определяме кои сме днес, независимо от миналото, наложените тенденции и обществените правила.
Албумът обединява и няколко специални творчески срещи. В проекта участват изпълнителите Стенли и MONA, както и авторите Момчил, Александър Петров, Мария Ганева и Петър Анастасов. „Три поколения, различни стилове и едно общо звучене“ – така Любо Киров описва творческия процес зад албума.
„Футурофония“ вече е достъпен във всички дигитални платформи, а физическият формат може да бъде поръчан като CD, винил и флаш драйв.
Самото заглавие е авторска дума, създадена от Любо Киров чрез съчетание между „футуро“ – бъдеще, и „фония“ – звук, глас. Така „Футурофония“ се утвърждава не просто като име на албум, а като цялостна артистична концепция, която ще премине през цялата година за изпълнителя.
Предстоящото турне също носи името „Футурофония“ и ще представи новия албум на живо пред публиката в 13 града в страната. Кулминация в концертната програма ще бъдат и два последователни концерта в Зала 1 на НДК в София, където почитателите ще имат възможност да се срещнат с проекта в неговата пълна сценична форма.