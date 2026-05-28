Руският супермодел Наталия Водянова изненада почитателите си по целия свят с новината, че очаква шестото си дете. На 44-годишна възраст една от най-разпознаваемите фигури в модната индустрия демонстрира, че продължава уверено да съчетава семейния живот, международната кариера и обществения си образ.
Красавицата позира с видимо наедряло коремче на корицата на лятното издание на Vogue France, облечена в елегантна мини рокля. Фотосесията бързо предизвика широк обществен интерес, а редакцията на престижното списание потвърди щастливата новина.
„Между две ревюта, в началото на годината, Наталия Водянова ми довери, че е бременна. Шестото ѝ дете, на 44 години. Веднага разбрах, че тя трябва да бъде нашата лятна звезда на корицата“, споделя ръководителят на редакционното съдържание на Vogue France Клеър Томсън-Жонвил.
Водянова е омъжена за Антоан Арно – изпълнителен директор на Christian Dior и наследник на една от най-влиятелните бизнес фамилии в света. Той е син на френския милиардер Бернар Арно, собственик на луксозната империя LVMH, която обединява десетки престижни марки, сред които Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co, Sephora и Moët & Chandon. Според класацията на Forbes към края на 2025 година състоянието на Бернар Арно се оценява на приблизително 190 милиарда долара.
Историята на Наталия Водянова обаче остава едно от най-впечатляващите доказателства за пътя от бедността до световната слава. Родена в беден квартал на тогавашния съветски град Горки, днешен Нижни Новгород, тя израства в изключително скромни условия. В свои интервюта моделът неведнъж е разказвала, че като дете е помагала на майка си да продава плодове на улицата, за да може семейството да се издържа.
Промяната настъпва, когато Водянова е едва на 16 години. Тогава е забелязана от моден скаут – събитие, което преобръща живота ѝ. Скоро след това младата рускиня се мести в Париж и започва стремителна кариера в модната индустрия. Следват фотосесии за Vogue и Vanity Fair, както и рекламни кампании за световни брандове като Gucci, Guerlain и Stella McCartney.
Личният ѝ живот също често попада под светлината на прожекторите. През 2000 година тя се запознава с британския аристократ и наследник Джъстин Портман по време на вечеря в Париж. Двамата сключват брак година по-късно, когато Водянова е в осмия месец от бременността си. От връзката им се раждат три деца – двама сина и една дъщеря. След повече от десетилетие заедно двойката се разделя през 2011 година, а разводът им е финализиран същата година.
Днес Наталия Водянова остава не само символ на световната мода, но и пример за жена, която успява да съчетае блясъка на подиума с ролята на майка на голямо семейство. Новината за шестото ѝ дете още веднъж постави името ѝ в центъра на общественото внимание и предизвика вълна от поздравления в социалните мрежи и модните среди.