Музикалната сцена у нас посреща едно от най-интересните нови сътрудничества на годината – МОЛЕЦ и DARA обединяват творческата си енергия в общия проект „USK“. Песента излиза заедно с въздействащ видеоклип, който разказва историята на трима млади хора, чийто живот се променя драматично след неочакван шанс за успех.
Режисиран от Крис Захариев и заснет от оператора Пламен Каменов, клипът поставя фокус върху съдбите на героите, изиграни от самите изпълнители. Историята започва далеч от шума на големия град – в малко населено място, където Крис и Юли от МОЛЕЦ работят във фабрика, а DARA е фризьорка в местен салон за красота. На пръв поглед животът им изглежда обикновен и предопределен, но зад ежедневието им стои силното желание за себеизразяване и бягство от рутината.
Обединени от любовта към музиката, тримата създават малка провинциална група, носеща името USK. Сцената им е местното читалище, а публиката – едва шепа хора. Именно там обаче се случва моментът, който преобръща всичко. По време на едно от участията им музикален продуцент случайно става свидетел на изпълнението им и мигновено разпознава потенциала им. Само за кратко време младите артисти се озовават в сърцето на големия град и излизат на сцената за първия си голям концерт в столицата.
От този момент нататък историята се развива стремглаво. Група USK постепенно се превръща в истински феномен – концертите им се разпродават, а интересът към тях расте лавинообразно. Медии и публика се опитват да открият обяснение за внезапния им успех, докато мистерията около произхода им само засилва любопитството. Едно обаче е сигурно – новата формация печели сърцата на хората още с първата си поява.
Самата песен е създадена по време на Sofia Songwriting Camp – в рамките на една от т.нар. „среднощни сесии“, където се срещат едни от най-ярките имена на съвременната българска музикална сцена. Освен Крис, Юли и DARA, в създаването на „USK“ участват още Rachel Row, Денис Попстоев и Venci Venc’.
Според Крис песента носи послание за спасителната сила на човешката близост. „Това е песен за моментите, в които ти писва от всичко около теб и единственото, което те държи, е друг човек. Понякога точно тази връзка е достатъчна, за да не се изгубиш“, споделя той.
Юли допълва, че „USK“ е отражение на динамичното време, в което живеем – свят, в който човек лесно губи себе си сред шума и скоростта на ежедневието. По думите му песента напомня колко важно е да запазим човечността си и да ценим хората, които ни помагат да останем верни на себе си.
За DARA „USK“ е своеобразен химн на приятелството и споделената сила. „USK е любимият ми химн на приятелството и на заедността, които ни дават сила“, казва певицата.
Съчетавайки кинематографична визия, силен емоционален заряд и модерно звучене, „USK“ се очертава като проект, който не просто разказва история за успеха, а поставя акцент върху връзките между хората – онези невидими опори, които често се оказват най-важни по пътя към мечтите.